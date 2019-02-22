▲六福村40周年，號召民眾捐40連號發票享299元入園。（圖／六福村提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

屆將40歲的六福村要與大家歡慶每一個時刻，人生中的大事小事都值得慶祝，對中統一發票當然也要好好慶祝一番，再加上還可以做公益，就顯得更有意義。六福村攜手莊福文教基金會邀請民眾捐出手上發票，一起為瀕危野生動物保育而努力，六福村更加碼為遊客開出趣味發票大樂透，只要對中統一發票連號「4、0」，就馬上享以299元優惠票價入園，所募得發票中獎金額將全數由莊福文教基金會做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。

1979年以野生動物園誕生的六福村40歲了！40年間有無數家庭在此寫下珍貴回憶，動物園也是孩子們認識環境生態的場所，六福村為保育動物不遺餘力，也希望可以讓更多大朋友小朋友都有機會成為動物保育大使盡一份心力，因此特別規劃六福發票大樂透活動！在2月28日至3月3日期間，只要民國2019 年1至3月發票，號碼含「40」連號，馬上享以299元優惠價購票入園，但不連號或與「04」者不適用。

莊福文教基金會長期致力推動國際及本土瀕危野生動物保育工作，與國內外野生動物保育教育機構攜手合作，共同為野生動物保育努力。而六福村這些年來除了繁育白犀牛有成，也為保育類動物台灣黑熊、狐猴、獅子、老虎等動物提供安穩的生活空間，更於環境教育領域用心。六福村發票大樂透活動是扣合40周年「歡慶每一個時刻」的趣味活動，也為支持莊福文教基金會，邀請民眾對發票、捐發票，和六福一起做公益。

六福村動物園區是全台灣唯一的開放式動物園，飼育1300多隻動物，其中更不乏珍貴的保育類物種。六福村的草食區有19種、18種靈長類及6種肉食動物，草食區動物們像是斑馬、非洲野牛等不受飼養空間限制，總是到處「趴趴造」串門子，遊客能搭乘蒸氣火車設施與動物們近距離接觸；猛獸區的老虎、獅子、台灣黑熊等，遊客也能透過安全的猛獸巴士觀察動物生態，暢遊寓教於樂的環境。

更多活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網或FB粉絲專頁查詢。