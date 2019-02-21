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離婚後第一年是殺子自殺高危險期　近半年已8名兒童受害

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▲▼受虐兒童,兒童,受害。（圖／pixabay）

▲父母不應將孩子視為自己的財產而剝奪其生命權。（圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

受虐兒及家暴問題頻傳引起社會大眾密切關注，近日又傳出台中一名父親燒炭造成一家四口死亡悲劇，小生命分別只有9歲及6歲，令人不勝唏噓！家扶基金會整理2018年8月至今約半年新聞發現已發生至少5起父母殺害子女後自殺案件，共8名兒少受害，其中5名不幸身亡。

「殺子自殺」案件背後原因很多，各種不負責任的評論都可能造成相關人等不必要的罪惡感。「殺子自殺」本身就是一種最殘酷的兒少虐待行為，孩子不是父母的財產，父母沒有權力終止並剝奪孩子的生命權。家扶觀察近年來台灣殺子自殺的案件發現，5成以上原因與經濟因素相關，生活壓力更是高達8成。經濟問題容易形成生活中壓力來源，當家庭無法處理或擁有足夠資支持系統面對問題時，兒少容易受到父母因失業、衝突、疏忽及經濟等壓力事件，成為父母抉擇中的犧牲品。

根據研究結果發現，離婚後第一年內為殺子自殺的高危險期、加害者曾透露輕生意念或有自殺未遂意念、加害者情緒穩定度不足等。離異的父母必然面臨種種的情緒，如哀傷、憤怒、抽離、防禦甚至愛等，面對生活上的適應與困難，是相當艱鉅的挑戰，惟有透過專業人士的協助，清晰了解自己的心情，才能幫助自己走出困境。

家扶基金會執行長何素秋呼籲：「離異父母應以孩子最大利益為依歸，建立長遠而持久的親職夥伴關係，如以孩子為依歸取代以自己為中心、讓孩子同時享有父母的愛、改變未來的角色、管理憤怒情緒、控制衝突及共同協商等步驟，共同合作為孩子塑造兩個關愛的家庭，讓他們健康的成長。」

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關鍵字：公益,愛心雲,家扶基金會,兒少保護

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