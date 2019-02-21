「你跑一公里，我捐10元」　日出茶太邀你為愛「兒」跑

▲張芷萱及一群專業跑者並從縣政府出發，串連竹縣1市3鎮9鄉接力總長 110公里，用路跑行銷這場公益路跑！（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「你跑一公里，六角就捐10元幫助兒童」2019「日出迎新 為愛兒跑」公益路跑即將於5月18日登場，六角國際董事長王耀輝董事長、新竹縣長楊文科、路跑大使張芷瑄等人，2月21日在縣府大廳舉辦的記者會中，以珍珠奶茶圖樣為接力棒，邀請大家一起路跑做公益。張芷萱及一群專業跑者並從縣政府出發，串連竹縣1市3鎮9鄉接力總長 110公里，用路跑行銷這場公益路跑！

新竹縣長楊文科指出，縣府連續3年和六角國際合辦公益路跑，讓大家跑出健康跑出愛。他表示，六角國際旗下的「日出茶太」駐點全球5大洲、36國、上百城市，建議能夠研發關西仙草茶、客家柚子茶風味的茶飲，向世界行銷將竹縣特產及健康美食。

六角國際董事長王耀輝表示，長期以來關照在地發展及兒童，基於回饋社會的想法號召民眾一起做愛心，公益路跑活動結合「餐飲美食」與「健康樂活」，增添路跑活動的趣味。王董事長說，「2019日出迎新為愛兒跑」公益路跑活動特別規畫取六角國際的「六」及15周年慶為主軸，舉辦6K及15K兩組路線，活動特色有:首度公開新竹縣秘境路線供跑友挑戰；加贈知名運動品牌美津儂活動T；跑友回餽贈品金額高達3,000元等等！



活動報名至4月15日截止，名額有限，現在就上網報名。

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