夢到亡父坐三合院捧一碗白飯「好餓」　她醒後做一件事：珍惜家人

▲原PO表示，當時爸爸在病床上對她和媽媽說，「你們快跑，他們來追我們了。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

「今天說的是我的爸爸，一直到現在我都覺得非常不可思議…」一名女網友的爸爸去世後，她夢到對方獨自坐在老家三合院外的水缸前，「他手上捧著一碗白飯，我問他『爸你怎麼只吃白飯』？他只回我『肚子好餓』。」她醒後立刻做了一件事情，才沒再夢到爸爸沒東西吃。還有人分享夢到過世的奶奶身上溼答答，「去靈骨塔發現奶奶的罈子有裂痕而潮濕」。

原PO今天（21日）在「靈異公社」臉書社團說，爸爸在民國98年過世，因爸爸愛喝酒，好幾次都被醫院發病危通知；有次媽媽打電話給她說爸爸住院，「我沒有特別的難過，因為也沒想到他會那麼嚴重。」

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原PO馬上從台中趕回屏東，當時爸爸在加護病房還有意識，「我跟媽媽都戴口罩，爸爸看著媽媽說她怎麼整個嘴巴都是血，因為媽媽的口罩是紅色的，然後要我們快跑，他們來追我們了」，後來醫生解釋爸爸肝昏迷會胡言亂語。

▼原PO說，夢到爸爸坐在老家三合院說好餓。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

原PO指出，看完爸爸就趕回台中工作，剩媽媽在屏東顧他，「因為我上夜班，所以白天睡覺時，夢到爸爸坐在海岸的堤防上叫我的名字，然後說了一聲再見。我醒了之後一直哭，沒想到過沒多久，媽媽打電話來說爸爸不行了，要我們趕回去看他最後一眼。」

「我整個人崩潰，夢醒時我就有不詳的預感，沒想到爸爸這次真的離開我們了」，原PO說，「我們趕回去時，他已陷入昏迷，已經沒辦法看著我們、亂說一通，然後凌晨就去世了。」

原PO表示，因老家都沒住人，所以也沒人拜拜，爸爸去世一陣子後，又夢到他獨自一人坐在老家三合院外的水缸前，「他手上捧著一碗白飯。我問他爸『你怎麼只吃白飯』？他只回我他肚子好餓。」

▼原PO回憶去世的爸爸，「想念爸爸了，珍惜家人。」（圖／達志／示意圖）

原PO說，起來後覺得好難過，因沒人拜拜所以爸爸都沒東西吃，後來把祖先的牌位遷到叔叔家，才沒再夢到爸爸沒東西吃，「家裡就我最常夢到爸爸，可能我最讓他擔心。妹妹當警察一次都沒有夢到，可能八字太重了。這個故事不是很恐怖，只是這是我的親身經歷，想念爸爸了，珍惜家人。」

原PO回覆網友的問題指出，每次過年前、清明節、農曆7月時都會夢到爸，「每次他都沒有說話，只有最近一次夢到他，他很生氣罵我，然後我就醒了⋯」

許多網友留言，「看一半就流淚，真的有洋蔥」、「我跟妳有類似經驗！不過我是夢到過世的奶奶在一個很潮溼的地方，身上溼答答的。我看到也是哭到醒，跟爸媽說後，去靈骨塔發現奶奶的罈子有裂痕而潮濕」。