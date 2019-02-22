貿易磋商倒數階段！　彭博：川普計劃今會見劉鶴「可見談判有進展」

▲中美第七輪高級別經貿談判登場。（圖／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

第七輪中美經貿高級別磋商於美東時間21日在華盛頓展開，外媒引述中方官員發言，磋商處於最後的衝刺階段，雙方都爭取在下（3）月1日前達成協議，但有些複雜問題仍然難以解決。《彭博》（Bloomberg）則指出，美國總統川普計劃今（22）日和中國國務院副總理劉鶴會面，認為雙方在貿易談判取得足夠進展，能讓兩人展開另一次面對面會談。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）表示，中方針對知識產權的結構性改革以及如何履行承諾，當作左右談判的關鍵，倘若達成協議，美方將能在短時間內收復目前失去的農產品市場；不過正當談判如火如荼之際，美國商務部昨（21）日裁定中國生產的鋼輪因接受政府補貼，對美國企業造成損害，預計將對其開徵58.3%到293.27%的反補貼稅。

▼外媒指出，川普計劃22日與劉鶴會面。（圖／CFP）

據《路透社》報導，中美本周正在草擬6項諒解備忘錄，內容包含強制技術轉移與網路盜竊、知識產權、農業、服務、貨幣、雙邊貿易赤字削減，以及執法機制。美中貿易戰休兵90天期限將於3月1日截止，屆時如果無法達成協議，美國將把價值2000億美元中國商品的關稅從10％調高至25％。

消息人士指出，中國將在會談中提議每年增加進口300億美元的美國農產品，包含大豆、玉米和小麥，作為兩國磋商中的潛在貿易協議部分內容；美國則在談判中要求中國保持匯率穩定，目的是平衡北京方面為應對美國關稅而讓人民幣貶值的措施。

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