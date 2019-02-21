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交通部預告修正「Uber條款」　禁Uber巡迴攬客、起租時數1小時起跳

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▲▼小黃抗議Uber及LINE叫車抗議。（圖／記者邱顯燁攝）

▲計程車駕駛不斷發起抗議Uber行動，要求交通部落實分業管理。（圖／記者邱顯燁攝）

記者賴文萱／台北報導

計程車司機不滿Uber用租賃車經營客運業以合法掩護非法，近來持續發動抗爭，為落實汽車運輸業分業管理，交通部綜整各方意見，今天預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」。修正重點包含禁止Uber巡迴攬客，也規定起租時數要以1小時起跳。交通部表示，法規修正預告期2個月，預告期間歡迎各業界提供意見，交通部也將分區舉行座談，以廣納各界意見，納入法規修正參考。

交通部為落實分業管理，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，並修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範。

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▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲計程車司機在年前發起繞行行政院，抗議交通部縱容uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

修正重點如下：
1.不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃
2.造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核
3.平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息
4.以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之
5.車輛應黏貼專用標識。

交通部表示，政府有責任維護業者之間的公平競爭，提供計程車服務的業者，均應接受相同的規範；租賃車業者，則應於法定範圍內提供服務。但為兼顧城鄉差異，租賃業提供的租車服務雖規定以1小時為起租時數，但部分地區若有特殊需求，亦賦予直轄市及縣（市）政府因地制宜彈性

交通部參採各國經驗，台灣目前與世界上許多先進國家，同樣面臨有業者透過新通訊技術，提供新型態的乘車服務。包括Uber在內之「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務」業者，雖提供之新型態的乘車服務，近年來頗受部分消費者青睞，惟在全球多數國家皆面臨政府監管、不公平競爭等爭議，而遭到限制營業。

▲▼巴西Uber司機將視障者趕下車。（圖／路透社）

▲交通部預告修正Uber條款，禁止Uber巡迴攬客，起租時數也要以1小時起跳。（圖／路透社）

針對現存的Uber等業者，交通部表示，以服務為導向的新創產業，應以消費者福祉為優先。為維護消費者的安全及權益，所有提供運輸服務的業者，均應接受政府監管，也應善盡義務，履行必要的公共責任，以避免形成安全上的漏洞。這次法規修正實施後，Uber等業者之車輛可與小客車租賃業合作，提供1小時以上之以時或以日計費之附駕駛載客服務，或可轉移到「多元化計程車」方案，依現有牌照納管，並在現有計程車總量下調度，避免造成運輸乘車市場的供需失衡。

目前已實施的「多元化計程車方案」，鬆綁網路叫車之計程車外觀及費率，業者得因應新通訊科技，開拓多元、客製、精緻等運輸服務，現行有8縣市、36家業者、逾1800輛多元化計程車營運。交通部將於近日提出「計程車服務提升輔導方案」，提供計程車駕駛人進階訓練等協助，促進服務革新，以符合消費者對更便利、更優質乘車服務之期待，例如預約、即時叫車、線上付款、行徑路線預報、品質管控、車種選擇更多元化等。

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關鍵字：交通部,Uber,計程車,小黃

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