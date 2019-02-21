反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

▲台南市警局自2月18日至20日辦理，「取締酒後駕車大執法」，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦47人，平均1天就取締24件酒後駕車，顯見部分駕駛人依然無懼於社會民忿與法令之規範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局自2月18日至20日辦理，「全市同步執行取締酒後駕車大執法」，出勤警力超過2080人次，計取締73件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦47人，平均1天就取締24件酒後駕車，顯見部分駕駛人依然無懼於社會民忿與法令之規範。

自從多起酒駕肇事致死傷案件後，引起一股全民「反酒駕」氛圍下，雖修法提高酒駕的罰款與罰責，但是因酒駕所造成的重大傷亡車禍依然頻傳，「酒駕零容忍」一直是台南市警察局工作重點，展現警察機關為維護用路人的安全，嚴厲取締酒駕之決心，也再次提醒民眾切勿心存「僥倖」酒後駕車，日後將更精進，各分局不定期規劃針對轄內易酒駕肇事時段、路段，強力執法。

市警局長黃宗仁強調，雖然2月18日規劃連續3日酒後駕車大執法，日後仍持續加強執法，千萬不要抱持「僥倖」、「我不醉心態上路」，但防制酒後駕車並非單就警方執法即能完成，仍需配合教育、家庭剛柔並濟、群策群力共同防制，方能有效杜絕酒後駕車，達到酒後駕車零容忍之共識。