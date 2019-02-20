影／台中BMW哥打瞌睡停路中央　一見酒測狂叫「葛葛」下跪求饒

記者陳玉／台中報導

一名24歲吳姓男子日前到KTV喝酒狂歡，一早開著BMW愛車要返家途中，竟然抵抗不了睡意，直接停在馬路中央，然後睡著，引來路人及警察注意，而他在睡夢中被警方叫醒，嚇得語無倫次，不斷向警察求情「哥哥」，甚至想下跪求饒，最後測出酒測值達0.35毫克，當場被依公共危險罪移法送辦。

▲酒駕男不敵瞌睡蟲遭送法辦。（圖／記者陳玉翻攝）

第二分局立人派出所林姓警員於當時在中清路與忠明路口指揮交通時，發現BMW轎車竟停在車道上不動，當時正值上班尖峰時段，後方車輛紛紛按喇叭閃 避，立即前往察看，一開車門發現駕駛正呼呼大睡，車內還傳來濃濃的酒味，於是先將車輛排入P檔，再叫醒熟睡中的吳姓駕駛。

一看到警察站在旁邊，吳男這才驚醒，辯稱自己哪有睡著，一時緊張的他坦承自己有喝了點酒，被要求下車接受酒測，竟突然開始求情，甚至要下跪，大喊員警「哥哥」，希望能放他一馬。

吳男向警方表示，因為昨晚到KTV夜唱，喝了5罐啤酒，因不敵瞌睡蟲開車到一半竟不小心睡著，還剛好停在車流量極大的忠明路 上，造成後方車輛紛紛閃避，所幸警察正好在路口指揮，沒釀成意外，對自己酒駕的行為也十分後悔。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【還有其他新聞】

►影／板橋「聞鞋怪客」門口爽聞60秒 2.5萬網友傻眼：來聞我爸的XD

►同居男友幾乎「每天都要愛愛」 她受不了求分居慘遭性侵砸車