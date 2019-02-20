　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
公益 公益 互助 溫馨

助宜蘭聖嘉民守護弱勢童　王令麟：愛心公益平台幫募物資

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼東森慈善基金會與東森購物專家劉增釗、小葳參訪聖嘉民啟智中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物專家代表東森慈善基金會前往參訪宜蘭聖嘉民啟智中心。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

長期守護宜蘭地區智能障礙孩童的聖嘉民啟智中心，去年透過各界愛心挹注順利度過800萬負債危機，東森購物專家增釗及小葳也代表東森慈善基金會董事長王令麟前往院區探訪，並向「比台灣人更愛台灣」的呂若瑟神父致意，同時也得知該中心仍欠缺尿布、濕紙巾等民生物資，東森慈善基金會預計將於近期再度透過東森購物的愛心公益平台發起募物資活動。

▲▼東森慈善基金會與東森購物專家劉增釗、小葳參訪聖嘉民啟智中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森慈善基金會與東森購物專家劉增釗、小葳參訪聖嘉民啟智中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物專家小葳(左)及增釗(右)與院生互動熱絡。

▲▼東森購物專家劉增釗、小葳在聖嘉民啟智中心做餅乾。（圖／記者湯興漢攝）

▲由院生(圖中)指導兩位購物專家包裝餅乾，熟練的包裝技術令增釗(右)也甘拜下風。

走入聖嘉民啟智中心院區，無論是輕度或是中重度智能障礙院生皆熱情地向增釗及小葳打招呼，還會一湧而上擁抱素未謀面的倆人，增釗及小葳不只參與上課共舞、參觀院生生活環境，更一起體驗製作手工餅乾及包裝等工作，透過這些過程真正了解到聖嘉民院生受良好且妥善的照顧，該中心不只提供全天肢體復健、生活訓練、職業模擬、甚至還有社團活動，偶爾還會「校外教學」去吃牛排，每個人都過得很充實又快樂。

▲▼聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂若瑟神父奉獻一生於台灣，與每位院生皆感情極好。

然而呂若瑟神父本人對待孩子也相當溫暖，一出現在院內，孩子們皆笑咪咪地一一與神父握手、擁抱問候。來台51年，目前已78歲的呂神父，將其一生奉獻在台灣這片土地，照顧宜蘭地區智能障礙院生不遺餘力。呂神父侃侃分享，當年到民風保守的宜蘭傳教時，注意到民眾家中若有智能障礙的孩子，通常很怕被鄰居知道而把孩子藏在家裡甚至關在籠子裡，但呂神父堅信「每個孩子都是珍珠寶貝」，即使是這樣的孩子也有權利「活的像人」，因此主動向政府索取名單，帶著社工人員挨家挨戶拜訪，鍥而不捨的精神感動許多家長，慢慢把孩子託負給神父照顧，最後才成立了聖嘉民啟智中心，規模也從一開始的16名院生累積至今已有134名院生。

▲▼聖嘉民啟智中心、聖嘉民朝聖地外觀。（圖／記者湯興漢攝）

然而，看似優質的生活空間背後需要大量經費維持長期運作，事實上，扣除政府規定的費用之外，聖嘉民啟智中心每收一位院生仍至少倒貼6千元，還有不少院生跟著呂神父從小到大，如今家長已年邁無力照顧，聖嘉民啟智中心便把他們當作家人持續照料，至今呂神父仍到處尋求外界資源，帶領這些孩子度過重重困難。

▲▼聖嘉民啟智中心院生上課情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲聖嘉民啟智中心亟需外界長期贊助尿布濕紙巾等民生物資。

聖嘉民啟智中心黃郁雯主任表示，其實照顧這些院生每天所需的尿布、濕紙巾用量大，每天都是以箱計算，若能由外界長期贊助提供，是必能對降低院內開銷有實質幫助，也希望大家能細水長流持續小額捐款維持院區運作。

事實上，除了不定期的捐款之外，聖嘉民啟智中心也很歡迎民眾到宜蘭羅東遊玩時，順道前往中心走走，開放式的優美環境宛如社福界的終極烏托邦，民眾可至白日夢庭園咖啡品嘗美味的自家烘焙咖啡及高CP值的簡餐，或至院內愛心商店購買有需要的二手商品、訂購愛心手工餅乾，不只補貼院內經費，也讓這些啟智中心的孩子有接觸外界的機或並透過服務他人獲得難得的生命成就感。

▲▼東森慈善基金會與東森購物專家劉增釗、小葳參訪聖嘉民啟智中心。（圖／記者湯興漢攝）

經過一天的相處之後，購物專家小葳認為，看到這些孩子被妥善照顧感覺相當幸福，也呼籲大家可以抽空可以親身到聖嘉民走走，不只會讓自己淨化心靈、珍惜現在，也會想要幫助更多的人；購物專家增釗則表示，自己家社區就有這樣的孩子，所以知道這樣的孩子需要更多心力去照顧，而在聖嘉民不只被妥善照顧，甚至還能讓這些特殊兒學習照顧自己、進而有謀生的能力，像是做手工皂、手工餅乾包裝等，若民眾有意院也能持續參與東森慈善基金會在東森購物網站上的募資活動，幫助更多需要幫助的人。

▲東森購物自2017年起開啟愛心認捐平台，由會員認購下單後直送受贈單位，公開透明的機制獲得廣大迴響。

長期關懷偏鄉、弱勢族群的東森慈善基金會，自2017年發起「愛心認捐公益平台」不定期在東森購物上發起募資專案，曾針對偏鄉弱勢學童募得所需的電腦、直排輪、運動鞋、外套、傷藥貼布等物資，透過東森購物會員的愛心下單後直送所需單位，連續至少3波募資活動、屢屢快速完成任務，累計募得超過總價值65萬元的物資，以實際行動讓社會關懷超越地區的限制，將愛直送全台各個角落。

財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心
宜蘭縣26644三星鄉大隱村三星路二段101號
03-9899650、9899556、9897231
官網：http://www.camillus.org.tw

ET快訊
屋內挖到石油！房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：故意抬價
23歲混血妹「熱戀乙武洋匡」！自己開公司當代表…背景曝光了
賓士車牌驚見「使」！他一看傻眼　網揭權貴真相：犯法也沒事

關鍵字：公益,愛心雲,東森慈善,聖嘉民啟智中心,王令麟,送愛到部落

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒

小五女童寒冬燒柴煮水洗澡　新年願望：全家一起吃飯就好

開啟幼兒發展5感學習　身心連手體驗生活每一刻

助宜蘭聖嘉民守護弱勢童　王令麟：愛心公益平台幫募物資

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

助宜蘭聖嘉民守護弱勢童　王令麟：愛心公益平台幫募物資

孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆

民進黨支持行政院同婚法案：是台灣社會的一大進步

「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

慎入！《嬰魂不散》男童「生吞蜘蛛」　戲院下令禁貼海報

IRVINS鹹蛋黃魚皮展開全台快閃　3/1首站SOGO復興館

同婚專法草案出爐　蔡英文：縮小差異找現階段最合適的平衡點

女神形象崩壞！劉仁娜在李棟旭面前打呼　糗到慌張逃跑

蔡英文登《CNN》首頁！ 堅毅神情+握拳　網友激喊：超霸氣

全身癢15年！高三男異位性皮膚炎...屁股爛「流湯流膿」

杜拜女網賽／大戰三盤逆轉　詹家姊妹女雙挺進8強

公益熱門新聞

王令麟助宜蘭聖嘉民守護弱勢童

愛永不止息 王令麟響應器官捐..

王令麟感謝各界齊力送愛部落17..

東購助弱勢　王令麟：雪中送炭馬..

大合唱送禮物 兩岸小天使好嗨!

暖心！東森送愛到部落16年不間..

文青站出來！瀚邦文學獎最高6萬

糖果屋為流浪動物　打造幸福園地

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

讓悲傷止息！天使心家族創友好里

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

愛心認捐差一點 　快來完成學童..

北一女正妹捐獎金　對抗伊波拉

隨時都能捐！愛心零錢袋裝好裝滿

更多熱門

相關新聞

「公益懶人包」之街友心聲篇

其實變成街友並不是自願，很多時候想翻身卻苦無機會，如果無法給他們更多的幫助，但最少給他們一個友善和平等的環境，一個真誠的微笑，或是一句簡單的問候，相信改變你我都能看的見。

逢興生技用健康與公益邁向百年企業

16歲少年CPR狂壓不敢停　神手救回休克男

高雄癱瘓內八嬤賣口香糖：加減賺1、200元

尋人啟事！　7熱心民眾CPR救活休克男

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：內雙的痛

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面