助宜蘭聖嘉民守護弱勢童　王令麟：愛心公益平台幫募物資

▲東森購物專家代表東森慈善基金會前往參訪宜蘭聖嘉民啟智中心。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

長期守護宜蘭地區智能障礙孩童的聖嘉民啟智中心，去年透過各界愛心挹注順利度過800萬負債危機，東森購物專家增釗及小葳也代表東森慈善基金會董事長王令麟前往院區探訪，並向「比台灣人更愛台灣」的呂若瑟神父致意，同時也得知該中心仍欠缺尿布、濕紙巾等民生物資，東森慈善基金會預計將於近期再度透過東森購物的愛心公益平台發起募物資活動。

▲東森購物專家小葳(左)及增釗(右)與院生互動熱絡。

▲由院生(圖中)指導兩位購物專家包裝餅乾，熟練的包裝技術令增釗(右)也甘拜下風。

走入聖嘉民啟智中心院區，無論是輕度或是中重度智能障礙院生皆熱情地向增釗及小葳打招呼，還會一湧而上擁抱素未謀面的倆人，增釗及小葳不只參與上課共舞、參觀院生生活環境，更一起體驗製作手工餅乾及包裝等工作，透過這些過程真正了解到聖嘉民院生受良好且妥善的照顧，該中心不只提供全天肢體復健、生活訓練、職業模擬、甚至還有社團活動，偶爾還會「校外教學」去吃牛排，每個人都過得很充實又快樂。

▲呂若瑟神父奉獻一生於台灣，與每位院生皆感情極好。

然而呂若瑟神父本人對待孩子也相當溫暖，一出現在院內，孩子們皆笑咪咪地一一與神父握手、擁抱問候。來台51年，目前已78歲的呂神父，將其一生奉獻在台灣這片土地，照顧宜蘭地區智能障礙院生不遺餘力。呂神父侃侃分享，當年到民風保守的宜蘭傳教時，注意到民眾家中若有智能障礙的孩子，通常很怕被鄰居知道而把孩子藏在家裡甚至關在籠子裡，但呂神父堅信「每個孩子都是珍珠寶貝」，即使是這樣的孩子也有權利「活的像人」，因此主動向政府索取名單，帶著社工人員挨家挨戶拜訪，鍥而不捨的精神感動許多家長，慢慢把孩子託負給神父照顧，最後才成立了聖嘉民啟智中心，規模也從一開始的16名院生累積至今已有134名院生。

然而，看似優質的生活空間背後需要大量經費維持長期運作，事實上，扣除政府規定的費用之外，聖嘉民啟智中心每收一位院生仍至少倒貼6千元，還有不少院生跟著呂神父從小到大，如今家長已年邁無力照顧，聖嘉民啟智中心便把他們當作家人持續照料，至今呂神父仍到處尋求外界資源，帶領這些孩子度過重重困難。

▲聖嘉民啟智中心亟需外界長期贊助尿布濕紙巾等民生物資。

聖嘉民啟智中心黃郁雯主任表示，其實照顧這些院生每天所需的尿布、濕紙巾用量大，每天都是以箱計算，若能由外界長期贊助提供，是必能對降低院內開銷有實質幫助，也希望大家能細水長流持續小額捐款維持院區運作。

事實上，除了不定期的捐款之外，聖嘉民啟智中心也很歡迎民眾到宜蘭羅東遊玩時，順道前往中心走走，開放式的優美環境宛如社福界的終極烏托邦，民眾可至白日夢庭園咖啡品嘗美味的自家烘焙咖啡及高CP值的簡餐，或至院內愛心商店購買有需要的二手商品、訂購愛心手工餅乾，不只補貼院內經費，也讓這些啟智中心的孩子有接觸外界的機或並透過服務他人獲得難得的生命成就感。

經過一天的相處之後，購物專家小葳認為，看到這些孩子被妥善照顧感覺相當幸福，也呼籲大家可以抽空可以親身到聖嘉民走走，不只會讓自己淨化心靈、珍惜現在，也會想要幫助更多的人；購物專家增釗則表示，自己家社區就有這樣的孩子，所以知道這樣的孩子需要更多心力去照顧，而在聖嘉民不只被妥善照顧，甚至還能讓這些特殊兒學習照顧自己、進而有謀生的能力，像是做手工皂、手工餅乾包裝等，若民眾有意院也能持續參與東森慈善基金會在東森購物網站上的募資活動，幫助更多需要幫助的人。

▲東森購物自2017年起開啟愛心認捐平台，由會員認購下單後直送受贈單位，公開透明的機制獲得廣大迴響。

長期關懷偏鄉、弱勢族群的東森慈善基金會，自2017年發起「愛心認捐公益平台」不定期在東森購物上發起募資專案，曾針對偏鄉弱勢學童募得所需的電腦、直排輪、運動鞋、外套、傷藥貼布等物資，透過東森購物會員的愛心下單後直送所需單位，連續至少3波募資活動、屢屢快速完成任務，累計募得超過總價值65萬元的物資，以實際行動讓社會關懷超越地區的限制，將愛直送全台各個角落。

財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心

宜蘭縣26644三星鄉大隱村三星路二段101號

03-9899650、9899556、9897231

官網：http://www.camillus.org.tw