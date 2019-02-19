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嘉義市推小小消防員體驗　黃敏惠到場與孩子同樂　

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▲▼ 嘉義市小小消防員體驗吸引不少孩童家長。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲▼ 嘉義市小小消防員體驗吸引不少孩童家長，市長黃敏惠也到場與大家同樂。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局第一消防大隊第一分隊日前舉行「小小消防員體驗營」活動，市長黃敏惠特地穿上義勇特搜隊制服到場與小小消防員鬥陣體驗闖關活動，為孩子們加油打氣。

▲▼ 嘉義市小小消防員體驗吸引不少孩童家長。（圖／嘉義市政府提供，下同）

現場小小消防員玩著「與繩同行」、「天降奇兵」，藉由繩索從高處斜降而下；接著黃市長也與孩子們體驗消防射水，現場歡笑聲不斷，最重要的是將正確的消防安全觀念向下紮根傳承，並幫助身旁的人。

▲▼ 嘉義市小小消防員體驗吸引不少孩童家長。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠提到，透過體驗營讓小朋友體驗救災及消防救護的工作，以「寓教於樂」的方式讓孩子們快樂學習，從中體驗消防工作的辛苦。黃市長同時呼籲民眾，真正面臨災害發生時，請不要圍觀，影響專業消防救災工作的進行。

▲▼ 嘉義市小小消防員體驗吸引不少孩童家長。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠表示，根據救護出勤資料顯示，嘉市107年到院前無生命徵象(OHCA)人數計277人，其中急救成功68人，成功拯救OHCA生還率近25％。透過這次闖關活動中的CPR教學，以深入淺出、淺顯易懂的方式，教導大家CPR及AED的使用。

消防局局長蘇耀星表示，將消防知識用淺顯易懂的方式呈現，讓民眾體會到消防安全知識；互動過程中讓民眾更認識消防工作。蘇耀興指出，任何建築物都有逃生避難點，包含:屋頂平台、陽台、露臺等，當火災發生，消防人員還沒到場時，民眾可以利用緩降機，達到自救的效果。

市府消防局第一大隊第一分隊表示，「小小消防體驗營」吸引大小朋友爭相報名，原報名30名小朋友，現場來體驗總計52位，加上家長約100餘人。利用本次消防體驗營活動，讓小朋友在消防闖關的互動遊戲中，了解並學習防火防災的知識及用火、用電安全的重要性。

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關鍵字：黃敏惠,嘉義市消防局,蘇耀星

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