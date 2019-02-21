刑訴草案可能排除測謊當證據　刑事局：不應排除測謊的證據能力



▲刑事局共有6間符合國際標準的測謊室。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

司改國是會議在2018年曾質疑司法警察單位的測謊實質效果，司法院也根據司改會召開公聽會，打算要修法讓「測謊結果不得作為證據」，對此，刑事局21日提出說明，指出「測謊鑑定證據具有實質上的效能，不應全盤否定測謊證據能力」。

在2018年司法院召開通聽會，找來許多法界學者、專家，針對測謊在司法上的證據價值性做出探討，研擬將刑事訴訟法第160條修正為「測謊之結果，不得作為證據」，不過為了得到更多的意見，日前又再次開會，讓司法警察以及司法實務也參與在內。

刑事局在21日下午，由鑑識科股長周茜苓出面說明，指出：

(一)測謊具有高準確度：國內研究刑事局的測謊鑑定結果平均準確度96%以上。

(二)日本以及美國20個州採用測謊作為證據，甚至在美國新墨西哥州州證據法規範測謊證據容許性的審查條件。

(三)測謊可排除無辜，免生冤抑：如屏東蓮霧園王○進命案測謊在押的死者女友、中橫公路雙桶屍命案測謊凶嫌好友，以及許多妨害性自主案，都是經由測謊還無辜涉嫌人清白。

(四)測謊可協助被害人申冤：如苗栗比丘尼失蹤案、宜蘭水泥封屍受虐童案、新竹武張○慈殺人案等，都是經測謊後找出屍體。

(五)建立完整的測謊標準規範及測謊人員資格可以確保高準確度：日前法務部召集國內鑑定機關研議，已達高度共識，積極建立全國統一規範。

(六)測前即排除不適合測謊之情況，可減少誤判：包含生、心理不適等狀況。

綜合以上的考量，為能抽絲剥繭，不放棄任何發現真實的機會，測謊鑑定證據具有實質上的效能，各界不應全盤否定測謊證據能力。



▼刑事局鑑識科股長周茜苓，針對測謊在司法偵辦的必要性出面說明。（圖／記者柳名耕攝）



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