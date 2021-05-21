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歌曲《睡美人》控《到底愛怎麼了》侵權　大法官宣告不違憲

▲▼司法院祕書長林輝煌，首次以線上直播方式，宣示大法官解釋804號。（圖／司法院提供）

▲司法院祕書長林輝煌，首次以線上直播方式，宣示大法官解釋804號。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

歌手藍又時不滿自己創作的歌曲《睡美人》和另名王心如的《到底愛怎麼了》相似度極高，指控對方違反《著作權法》，但王心如一審獲判無罪。案件上訴後，因有多起類似案件，智慧財產法院裁定停止訴訟程序並聲請釋憲。大法官21日作出釋字804號解釋，宣告《著作權法》中的規定不違憲。

藍又時指出，《睡美人》一曲是她學生時期的創作，當時還曾拿Demo帶、簡譜到王心如家教她彈唱該曲。沒想到對方在2009發行的專輯中收錄的《到底愛怎麼了》，旋律竟和自己的創作曲相似度極高，藍又時因此提出告訴，控告對方違反《著作權法》「非法重製光碟罪」相關規定。王心如一審獲判無罪，藍又時上訴第二審。

二審智慧財產法院審理後，認為不僅本案，還有部分相類似案件，例如重製「Microsoft Windows」相關作業軟體、重製日本AV、重製雜誌內容光碟等諸多案件，均與《著作權法》第91條、第91條之1規定有關，有違憲之虞，因此智慧財產法院裁定停止訴訟程序，並由法官聲請大法官解釋。

案經大法官會議於21日作出釋字804號解釋，認為《著作權法》第91條第2項規定：「意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。」第3項規定：「以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上500萬元以下罰金。」同法第91條之1第3項本文規定：「犯前項之罪，其重製物為光碟者，處6月以上3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。」所稱「重製」，與法律明確性原則尚無違背；上開規定有關以6月以上有期徒刑為最低度法定自由刑部分，與憲法第8條保障人身自由之意旨亦尚無違背。

另外解釋文也認為，《著作權法》第91條第3項規定有關得併科罰金之額度部分、同法第91條之1第3項本文規定有關以6月以上有期徒刑為最低度法定自由刑及得併科罰金之額度部分，與憲法第7條保障平等權之意旨均尚無違背。《著作權法》第100條規定：「本章之罪，須告訴乃論。但犯第91條第3項及第91條之1第3項之罪者，不在此限。」其但書規定與憲法第7條保障平等權之意旨尚無違背。亦即《著作權法》「非法重製光碟罪」並無違憲。

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