海南航空擬售瑞士飛機維修公司　減少德意志銀行持股

▲海南航持有SR Technics80%的股權，價值約在7億至10億美元間。（圖／Wikipedia／Tomás Del Coro）

大陸中心／綜合報導

中國海南航空（HNA Group Co.）陷入財政危機，傳出擬出售位於瑞士的飛機維修公司SR Technics，並持續減少德意志銀行的持股。海南航持有SR Technics80%的股權，價值約在7億至10億美元（約新台幣311億元）間，目前仍與顧問共同進行處置方案的研究，也嘗試保留對該維修公司的所有權。

根據《彭博》報導，SR Technics總部位於蘇黎世機場，為機身、引擎等配件提供維修服務，航空業競爭與油價的波動間接影響其業務，客戶之一的柏林航空公司（Air Berlin Plc）在去年申請破產。海航空於2016年自穆巴達拉發展公司手上買下SR Technics的股份，金額並未公開。

此外，海航旗下的子公司也以每股11.45歐元至16.7歐元的價格，出售2630萬股的德意志銀行（Deutsche Bank AG）股份，總金額高達3.634億歐元（約新台幣128.6億元），持股比例下降至6.3%。報導中也提到，自海航收購德銀股份至今，後者股價下跌超過一半，起因於其經常性的虧損、過高的訴訟成本與投資銀行業務市場的份額減少。

海航在過去一年間進行多項撤資，其中包括部分核心航空業務，平衡近1000億美元（約新台幣3.11兆元）的債務。