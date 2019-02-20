400多頭大象遭屠殺　大陸「象牙女王」判刑15年

▲大陸商人楊鳳蘭在坦桑尼亞居住多年，2000年至2014年間經手860根象牙的走私。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

坦尚尼亞法院19日以象牙走私的罪名判處中國大陸商人楊鳳蘭（Yang Fenglan）15年有期徒刑。楊鳳蘭被指控在2000年至2014年間走私從400多頭象身上取得的860根象牙，價值高達250萬美元，預計將在三蘭市的烏孔加監獄服刑；該案還有2名坦尚尼亞男子被告，同樣被處以15年徒刑。

根據肯亞《民族日報》報導，楊鳳蘭2000年至2014年間走私860根共2噸重的象牙，造成400多頭大象遭到屠殺，她與同夥的2名坦尚尼亞男子同時被判罰款1300萬美元，這個金額是他們走私的象牙製品市值的兩倍。保護區管理解決方案基金會（Protected Area Management Solutions，PAMS）稱這是數年來最重大的案子，判決也顯示坦國非常堅定在對抗走私。

▲坦尚尼亞法院19日判處楊鳳蘭15年有期徒刑，與罰款1300萬美元。（圖／路透）

楊鳳蘭有「象牙女王」（Ivory Queen）的稱號，1970年代至今一直生活在東非國家，在三蘭市經營一間知名的中餐館，同時擁有一家投資公司，還曾擔任坦桑尼亞中非商業理事會的副主席，2015年10月在坦尚尼亞與國際重罪調查組合作下遭到逮捕。

根據坦尚尼亞政府統計，從2009年至2014年間，國內大象數量銳減60%，僅存約4萬3000頭。國際自然保護聯盟表示，過去10年間的非法盜獵，已造成非洲大象減少11萬頭，至2016年只剩41萬5000頭。