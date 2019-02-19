　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

中性廁所止步！　英國女學生擔心被男生嘲笑月經來潮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中性廁所。（圖／達志影像／美聯社）

▲校方認為中性廁所有助於減少霸凌、破壞公物，還有在廁間抽菸，之後有數百間學校仿效。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中性廁所在英國越來越常見，不少學校認為這種廁所的設立有助於減少霸凌，也能夠包容跨性別人士，然而卻有女學生表示，男生時常以女生的如廁時間，猜測是否月經來了，造成相當大的困擾，和遭到性騷擾沒有兩樣。

根據《太陽報》報導，女權組織Women’s Voice Wales表示，「我們聽說有些女孩白天不喝水，以減少去廁所。」也有中學女生家長反應，「男生總是用女生上廁所時間長短，猜測她們是不是月經來了」造成女學生因月經到來而焦慮，影響日常生活，甚至開始拒絕上學。

Women’s Voice Wales指出，女學生的「安全與尊嚴」遭到忽視，並且因為過於尷尬而放棄投訴，當局應重新審視相關政策，分別設立男廁與女廁，取代中性廁所。英國教育部表示，校方必須為「8歲以上男童與女童提供性別分隔廁所」，依照法律規定，不得以中性廁所取代分隔性別的廁所。

家長霍桑（Susan Hawthorne）贊同女性組織的訴求，「拒絕中性廁所，喚醒監管機關！」另一位家長摩根（Emma Morgan）則有不同的想法，表示自己的女兒使用中性廁所時，從未遇過任何問題，「它們位在走廊旁的開放空間，沒有人能夠潛伏或進行不良意圖。」威爾市政府則為這些設施辯護，稱其「合乎用途」。

曼徹斯特一所中學在2000年設立第一間校園中性廁所，校方認為這有助於減少霸凌、破壞公物，還有在廁間抽菸的情形，之後有數百間學校仿效。

ET快訊
獨／韓國瑜稱3月來訪三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」
老公過世婆婆逼她嫁小叔超變態　人妻崩潰：還不能逃
快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳過世　享年85歲

關鍵字：中性廁所,性別友善廁所,Women'sVoiceWales,SusanHawthorne,EmmaMorgan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海南航空擬售瑞士飛機維修公司　減少德意志銀行持股

中性廁所止步！　英國女學生擔心被男生嘲笑月經來潮

21歲正妹穿鼻環遭感染　「胸以下無知覺」終生坐輪椅！

土耳其選後全國售低價蔬菜　艾爾段：打擊食品恐怖主義

家門被噴「電詐逃犯戶」　連坐罰「三個一律」逼親屬勸投案

拔母獅爪子只為娛樂遊客　獸醫辯：牠還有一整排利齒

惡老闆「怕付醫藥費」活埋員工　鏟土扔鐵塊屍體藏好藏滿

「民主社會主義」成新主流　桑德斯宣布競選2020美總統大選！

悍拒總統贈屋　肯亞單親媽嫌半成品官員動手腳

快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳病逝巴黎　享壽85歲

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

「民主社會主義」成新主流　桑德斯宣布競選2020美總統大選！

悍拒總統贈屋　肯亞單親媽嫌半成品官員動手腳

快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳病逝巴黎　享壽85歲

中性廁所止步！　英國女學生擔心被男生嘲笑月經來潮

英倫航空受脫歐壓力宣布破產　乘客全被丟包：回不了家

送給前線戰士的慰問袋！日本戰爭下令人悲傷的微笑慰問帖

川金會前夕！安倍預告熱線川普談「無核化、日人遭綁」議題

大峽谷主管爆料：3桶放射性鈾放博物館內　遊客暴險18年

喀什米爾再爆槍戰！印巴衝突升溫　莫迪：面對恐怖主義不應坐以待斃

「安倍被川普利用！」諾貝爾推薦風波　在野黨批毀損國益

「民主社會主義」成新主流　桑德斯宣布競選2020美總統大選！

雙獅賽／西武球員很會打　江辰晏：進壘點重要

歐陽娜娜怒喊：吃葡萄不吐葡萄皮！　「20秒內淚流滿面」爆演技…全場驚鼓掌

網友都說讚！「情侶增進感情小技巧」曝光...1→2個字差很多

亞洲ASAF青少年盃暨香港帆船賽週　台將奪冠證明實力

女神卡卡爆情變！　認訂婚隔4月…未婚夫密會新歡被抓包

獨／韓國瑜口中三月來訪影歌視三棲巨星 謎底揭曉是「楊丞琳」

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

鄭雨盛法庭上險窒息！《證人》逼哭觀眾...5天狂吸2億票房

花蓮震災為靈感發想　慈大《袋比的救難旅程》巡迴公演

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

國際熱門新聞

二戰勝利之吻水兵過世　享壽95..

水電工爽中7.6億　霸氣買下原..

快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格..

即／CNN獨家專訪　蔡英文：將..

1歲女鎖車內　囚犯2分撬開門救..

「玩雙飛」太興奮！市長心臟病發..

台灣捷運4大特色讓南韓歐巴狂喊..

女大生人工昏迷4天　突然當媽超..

男友擁吻陌生妹！　二戰水兵「正..

發現「殺手T細胞」可對抗所有流..

走私舊衣拒426元賄款　遭海關..

即／16州起訴川普　檢察長：總..

建築系學生首創「露營摩托車」

整隻「巨型黑手臂」插進肛門卡住

更多熱門

相關新聞

復興公園設友善公廁　打破性別限制

近日台北市工務局公園處為提供遊客更舒適及便捷的如廁環境，將復興公園泳池部分建物改造為「復興二號公廁」，並以「性別友善」及「通用設計」作為設計主軸，打造出簡潔、便利、突破單一性別限制的五星級「友善公廁」。

評／我看美國性別友善廁所

劉念雲／不友善的，不只是廁所

雷倩／再論所謂性別友善廁所

什麼是「性別友善廁所」通用設計精神？

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

女星IU分享獨家「快速入睡法」

35歲生下她！妹妹秒變臉原因有洋蔥

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面