踏上斑馬線9秒「瞬間殞命」！謝政鵬女友最後身影曝…根本來不及掙扎

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網球國手謝政鵬女友、就讀文化大學二年級的張姓女子，19日下午16時許下課後步出校門，沒想到在過馬路時才剛踏上斑馬線僅短短9秒，旋即遭右轉的公車撞倒輾斃；如今張女的最後身影曝光，行車紀錄器拍下整個案發經過，張女瞬間遭撞、捲入車底輾過，根本沒有時間反應、掙扎，年僅20歲的年輕生命，就此畫下句點。

▲張女下課後走在人行道準備返家，怎料過馬路時竟遇上死劫。（圖／記者柳名耕翻攝）

肇事的呂姓公車駕駛（62歲）向警方供稱，當時他從文化大學內載客後緩緩駛出，並於T字路口右轉往格致路下山，前方號誌閃著黃燈，他還略為停頓查看前方路況，確認無車通過後才踩下油門緩緩右轉，沒想到車頭才剛過彎，立刻就撞上張女，「我真的沒有看到她！」警方研判，整起車禍事故疑似是A柱遮蔽視線惹禍，且肇事的呂姓駕駛在撞到人後第一時間還渾然不覺，還是車內乘客尖叫提醒，才急忙下車查看，但仍來不及挽回一條生命。

警方指出，張女被公車車頭撞上後倒地，接著就被捲入車底，腿部還遭輾斷，露出森森白骨，雖然救護人員到場後立即將張女救出並送往醫院搶救，惟頭部、胸部傷勢太過嚴重，仍於19日晚間18時許宣告不治身亡。

▲張女被撞倒、遭輾全發生在一瞬間。（圖／記者柳名耕翻攝）

公車上的行車紀錄器畫面拍下，張女下課後沿著人行道漫步前行，在經過路口時才踏上斑馬線僅短短9秒，就被轉彎的公車撞倒輾過，由於事發突然，張女倒地到遭輾全發生在一瞬間，根本就還來不及掙扎、反應，就已經重傷失去意識。

張女母親接獲噩耗後在醫院不住痛哭，還哀求警方一定要查明真相，別讓女兒死得如此不明不白；張父也難過地表示，女兒個性乖巧懂事，放學回家後還會到眼鏡行幫忙顧店，原本19日當天約好下課後到北投與媽媽共進晚餐，怎料竟會天人永隔。

▲20日前往現場招魂時，張父神情相當哀戚。（圖／記者邱中岳攝）

而與張女交往多年、人在法國馬賽比賽的網球國手謝政鵬得知女友死訊後更是哀痛不已，情緒受到嚴重影響，痛喊「不是說好等我回來？」張父也說，第一時間有打電話告知謝政鵬，在哽咽說完女兒死訊後，電話的兩頭陷入一陣沉默，2人都難過到無法言語。

警方表示，肇事的呂姓司機事後已依業務過失致死罪移送法辦，經士林地檢署複訊後，諭令5萬元交保。

▼謝政鵬與張女交往多年，2人感情相當要好。（圖／翻攝當事人臉書）