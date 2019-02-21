苗栗70歲老翁操作耕耘機不慎　左下肢遭絞斷慘死田中　

▲苗栗苑裡一名70歲老翁耕作時，疑似操作耕耘機不慎，左下肢遭捲斷，耕耘機翻覆重壓，當場慘死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一名陳姓老翁（70歲），21日中午12時許在農田工作時，疑似駕駛耕耘機操作不慎，撞到牆壁翻覆，陳姓老翁被耕耘機重壓，左下肢分離，當場慘死田中；家屬到現場悲痛表示，陳翁已明顯死亡，拒絕送醫。

▲陳姓死者的家人難以接受噩耗，難過的被友人攙扶著 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

家住苑裡鎮山柑里的陳姓老翁，因為春耕時節，便一早就下田翻土；接近中午吃飯時間，其妻發覺先生還沒回家吃飯，正想出去找人的時候，就聽到鄰居傳來先生被耕耘機壓死的噩耗。

當時發現陳翁的農民表示，那時他也在旁邊的田裡工作，一回頭就發現陳翁全身被側翻耕耘機重壓，只剩下膝蓋浮出水面，他趕緊將陳翁拉出來，移到田埂上等待救援，但救護人員到場時，陳翁已無生命跡象。

▲意外發生後，警方到現場勘驗調查原因。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方初步調查，陳姓死者疑似操作耕耘機不慎，耕耘機在轉彎處撞上民宅壁面翻覆，然後攪入泥濘及田埂，陳翁被重壓在耕耘機下面，左小腿慘遭耕耘機鋒利的絞刀絞斷分離，當場慘死在自家田裡。

其妻子聞訊後趕至現場，難過痛哭被友人攙扶在一旁，其妻認為先生已明顯死亡多時，也不忍先生再受折磨，所以拒絕救護人員送醫急救。將委託親友把先生遺體送回家中。