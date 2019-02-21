中高階旗艦新機全出爐！　三星S10+頂規價破5萬小米CP值仍爆表

▲ Galaxy S10系列手機。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

這兩天小米、三星接力發表2019年最新旗艦機種，讓不少米粉、星粉眼睛為之一亮，然而兩家的手機定位不同，價格更是「差很大」，三星Galaxy S10系列的頂規機售價破五萬直逼iPhone XS Max，反觀小米9的最頂規機種則是2萬有找。

三星新機發表會Unpacked今日凌晨剛結束，Galaxy S10系列一口氣發表了S10、S10+、S10e，以及5G版S10共四支手機，螢幕大小分別為S10（6.1吋）、S10+（6.4吋）、S10e（5.8吋），以及S10 5G（6.7吋）。

在用戶最關心的相機方面，S10e擁有3顆鏡頭（後2前1）、S10有4顆鏡頭（後3前1）、S10+有5顆鏡頭（後3前2），而S10 5G版則有後4前1共5顆鏡頭。

另外，此次Galaxy S10系列最大亮點莫過於手機內搭載了超聲波螢幕下指紋辨識，能讀取指紋的3D輪廓，提升鑑定真偽的能力，還支援反向無線充電功能。

Galaxy S10、 S10 +和S10e推出多款顏色供選購，包括絢光白、絢光黑、絢光綠、絢光藍、金絲雀黃和紅鸛粉；Galaxy S10+ 8GB / 512GB和12GB / 1TB 版本將另外推出兩款陶瓷機型釉光黑與釉光白。

三星也在稍早發表了台灣新機售價，Galaxy S10e（6GB/128GB）售價為2萬4900元，Galaxy S10售價2萬9900元起、Galaxy S10+售價3萬2900元起，最頂規Galaxy S10+（12GB/1TB）售價為5萬2900元。三款手機皆於2月25日開始預購，預計3月8日正式在台開賣，至於5G版的Galaxy S10手機，由於台灣地區5G技術尚未建置完成，因此目前未在首發名單中。

▲ 小米9。（圖／翻攝自小米發表會直播）

小米昨日也發表了小米9手機與小螢幕版小米9 SE，小米9機身「幻彩」設計讓米粉相當驚豔，有6.39吋水滴螢幕，並將下巴縮到了最小。此螢幕使用了三星AMOLED頂級螢幕，同時配置康寧第六代大猩猩玻璃，耐摔程度比康寧第五代大猩猩玻璃提高了50%。

小米9相機搭載了後置三鏡頭分別為1200萬畫素(f/2.2)人像鏡頭 + 4800萬畫素(f/1.75)廣角鏡頭 + 1600萬畫素(f/2.2)超廣角鏡頭，讓拍攝效能大幅提升，在DxO評測中得到107分的高分，前鏡頭也擁有2000萬畫素。

此次小米9運用了第五代螢幕下指紋辨識技術，解鎖速度提升25%，在手指乾燥、低溫、戶外陽光直射的特殊狀況中，也提高了解鎖成功率與準確率。

小米9搭載的內存規格為6GB/128GB、8GB/128GB，透明尊享版還採用 12GB/256GB配置；售價分別6GB/128GB為2999元人民幣（約13,737元台幣）、8GB/128GB為3299元人民幣（約15,110元台幣），透明尊享版則為3999元人民幣（約18,317元台幣），共有全息幻彩藍、全息幻彩紫、深空灰三色可選。台灣則是會在3月底上市。