3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局一次公布型號

▲標檢局召回8萬多顆行動電源。（圖／經濟部標準檢驗局）

▲標檢局召回8萬多顆行動電源。（圖／經濟部標準檢驗局）

記者閔文昱／綜合報導

近期台灣市場接連傳出行動電源自燃事件，引起消費者及政府高度關注。經濟部標準檢驗局表示，市面上包括Anker（安克）、亞果元素、Lenovo（聯想）、Energizer（天瑞）、Mypower（天宇）等五大品牌共計8萬7996顆行動電源因安全疑慮啟動緊急召回，完整型號也已公布，呼籲消費者盡速檢查手中產品並配合退換貨。

標檢局指出，受影響的型號包括：Anker A1257（5439顆）、亞果元素GRAVITY CS5／CS10（3萬500顆）、Lenovo PBLG2W（53顆）、Energizer UE10013CQ（2004顆）、Mypower MP-10050（5萬顆）。行動電源雖屬應施檢驗商品，新品上市前需通過檢驗並貼有合格標識，但若長期使用或遭摔撞、零件老化，仍可能發生短路、過熱甚至燃燒等意外，標檢局表示將加強市面抽檢並比對產品登錄資料，確保安全。

▲標檢局召回8萬多顆行動電源。（圖／經濟部標準檢驗局）

標檢局同時提供民眾選購及使用行動電源的安全建議，包括：購買時確認「商品檢驗標識」、廠商名稱、型號與製造日期清楚；選擇具過充、過熱及短路保護功能產品；使用前詳閱說明書及警語；充電時避免過度充電或過度放電；攜帶飛行時應隨身攜帶而非托運；存放應保持乾燥、避免與金屬或易燃物接觸；若產品故障應立即停用並送修，切勿自行拆解。此外，行動電源內建鋰電池，屬於應回收廢棄物，回收前須將電力用盡。

▲標檢局召回8萬多顆行動電源。（圖／經濟部標準檢驗局）

過去也曾有品牌因電池瑕疵發生自燃事故，如墨子科技的「萬能充Pro多功能五合一行動電源」曾辦理召回，但近期仍有消費者反映燃燒意外。標檢局提醒民眾，選購行動電源務必認明品牌及型號，避免購買來路不明或價格過低的產品，以保障使用安全。

09/27 全台詐欺最新數據

