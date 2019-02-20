小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄

▲ 即將發表的小米9。（圖／雷軍）

科技中心／綜合報導

今（20）日小米9將正式和大家見面，在發表之前，包含小米創辦人兼執行長雷軍與不少小米高管，都不斷在微博釋出小米9新消息，讓更多人對它的真身更加好奇，陸媒《手機中國》也對小米9又有何科技創新做了整理。

驍龍855

隨著驍龍855的正式商用，小米也開始宣傳他們是全球首發驍龍855處理器的品牌。高通驍龍855行動處理平台採用高通自行研發的Kryo 485內核，八核分三組，一個超大核+三個大核+四個小核，擁有更好的平衡性能。超大核主頻高達2.84GHz，單核性能躍升45%。

在驍龍855創立之初，小米團隊就參與了晶片產品的討論，並對方案設計進行全程追蹤和驗證，共同對晶片方案進行優化。小米9搭載的驍龍855在安兔兔跑分高達387851分。而驍龍855也被預期將會是未來一年內各大品牌旗艦機所採用的頂級處理器，其市場地位可見一斑。

超窄下巴

對於消費者選購智慧型手機而言，除了性能之外，外貌也是非常重要要的。小米9的超窄下巴僅有3.6mm，相比小米8減小了40%，據小米表示，在相同天線性能下，天線淨空區減少1.5mm。採用最新的螢幕和結構設計，將下巴縮小1.67mm。

▲ 小米9搭載後置三鏡頭。（圖／翻攝自雷軍微博）

拍照效能

小米9後置三鏡頭實現了微距、超廣角風景、標準街拍和人像四個鏡頭功能，其中一個鏡頭集成了超廣角和微距。

廣角鏡頭：4800萬畫素，f/1.75光圈，6P鏡頭，索尼IMX586感應器，1/2吋超大感光面積，並有超高解析度可以看到更多的細節。支援四合一成像，單個像素感光面積是原來的4倍；合成後1.6μm的大像素，在夜拍方面很有優勢。此外，小米9透明尊享版將會採用7片式鏡頭加f/1.47光圈的4800萬像素主鏡頭，實際拍照效果更加值得期待。

人像鏡頭：1200萬畫素，f/2.2光圈，6P鏡頭，背景虛化，2倍光學變焦。小米9人像鏡頭採用等效焦距50mm的設置，在人像拍攝時自動切換至1200萬長焦人像鏡頭，背景虛化自然。

超廣角鏡頭：1600萬畫素，f/2.2光圈，6P鏡頭，117度超廣角，可以拍下更多內容。這個鏡頭同時支援4cm微距拍攝。針對目前主流手機對焦小於10cm左右就無法對焦，小米9幾乎可以「貼在臉上」近拍，而且還能夠實現自然的虛化效果。

前置鏡頭：2000萬畫素，支援小米AI美顏所有功能。

▲ 小米9使用第五代螢幕指紋辨識 。（圖／翻攝自雷軍微博）

第五代螢幕指紋辨識

目前對於螢幕指紋辨識的質疑大多集中在解鎖速度、解鎖場景難易度以及安全性上，而小米9所採用的第五代螢幕指紋辨識技術在OLED螢幕下有由3片鏡片構成的光學指紋感應器，類似微距相機，單個像素高達5μm，識別指紋速度快、準確率高，解鎖速度提升25%。而且小米9在手指乾燥、低溫、戶外陽光直射的狀況中提高了解鎖成功率；在夜晚或昏暗場景下，螢幕會降低指紋解鎖顯示區的亮度，減少解鎖漏光引起的視覺不適。

三星AMOLED頂級面板

三星螢幕在工藝、品質方面都非常好，小米9搭載了三星AMOLED頂級螢幕，擁有103.8% NTSC超廣色域，亮度高達600nit。即使在螢幕低亮度的情況下同樣能夠保有豐富色彩顯示。同時配置康寧第六代大猩猩玻璃，是目前康寧最新、最耐用的產品，耐摔程度比康寧第五代大猩猩玻璃提高了50%。實驗室數據顯示，康寧第六代大猩猩玻璃面板平均能承受從一公尺高度落下到粗糙表面15次，耐用性大幅增加。

▲ 小米使用三星AMOLED頂級面板。（圖／記者洪聖壹攝）

頂級揚聲器

小米9將採用12x17高品質超線性揚聲器，而12x17是旗艦機揚聲器中最大的之一，超線性揚聲器也是頂級的。音腔設計搭配Bass材料，達到了等效0.9cc的大音腔，並使用頂級超高壓Smart PA，專門針對音響系統做散熱，以達到更好的音效，小米自研的MiSound，也能針對用戶偏好做專業的調音和測試。

雙頻GPS

小米9兩根天線分別接收GPS的L1和L5頻段，可以在城市有效抑制GPS信號反射帶來的干擾，並且可以校正信號穿過電離層造成的誤差，很大程度避免了地圖、叫車APP中定位不準的問題，且還重點優化了步行導航、隧道導航，定位更快更精確。

通訊能力

小米9採用了上下天線智慧切換技術及有源調諧技術，在保證信號質量的同時縮減了天線淨空區（1.5mm）。天線工程師還針對插耳機、充電、視頻播放等多個使用情況的智慧天線切換做了相對應的優化，提升這些特殊場景下的連接性能。小米9還支持HPUE和4x4 MIMO技術，有效提升了手機信號覆蓋強度，在極端模式下實測上傳速率，較傳統方案提升了50%以上。

▲ 小米9手機殼也有特殊設計。（圖／翻攝自雷軍微博）

價格

此次小米9做了許多規格上的升級，也讓不少米粉好奇價格究竟會是多少，市場預估小米9的售價落在人民幣3499元（約新台幣1.6萬元），透明探索版則為人民幣4999元起（約新台幣2.3萬元）。雷軍指出，小米9的製造和研發成本絕對不便宜，因此這次小米9的訂價，不可能特別便宜。雷軍在微博指出「小米旗艦機，一定要去掉性價比的束縛」但也強調「我們依然會堅持小米價值觀：同樣品質和性能的產品，我們每款產品，價錢都厚道！」