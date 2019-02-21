影／三星摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！搭載六顆鏡頭價格傳破6萬

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三星這次的發表會除了公布新旗艦機Galaxy S10外，眾所期待的折疊手機Galaxy Fold也一同發表，開創行動裝置的全新型態。此次折疊手機Galaxy Fold將搭載全球首款7.3吋Infinity Flex螢幕，能折疊成迷你的掌中裝置，帶給用戶全新的體驗和可能性。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真（DJ Koh）表示：「今天，三星改變智慧型手機的可能性，為行動技術的創新寫下歷史新頁。Galaxy Fold以Infinity Flex螢幕開創新局，帶來前所未見的功能。我們為渴望領略高階折疊裝置，如何突破傳統手機框架的用戶，精心打造出Galaxy Fold。」

是「智慧型手機」也是「平板電腦」

這次的Galaxy Fold是三星旗下第一支摺疊智慧型手機，讓用戶實現普通智慧型手機無法達成的夢想，享受一機二用的絕妙好處，同時也是三星有史以來最大的智慧型手機螢幕。Galaxy Fold是自2011年首次展示可撓式螢幕的原型機以來，歷時八年時間研發而成，結合材質、工藝設計與螢幕技術創新。

▲可折疊螢幕。（圖／翻攝自Facebook／Samsung）

螢幕方面，Galaxy Fold的內側螢幕不僅可彎曲，還能進行折疊。三星發明出一種全新的聚合物層，並創造出厚度大約只有傳統智慧型手機一半的螢幕。新型材料使Galaxy Fold具有高度的靈活性，且堅固耐用。

而為了讓Galaxy Fold使用就像書本一樣，三星設計出由多個互鎖齒輪組成的精密轉軸，並完美封裝於機身之內，打造線條流暢的典雅外觀。讓Galaxy Fold操作起來十分方便，且能輕鬆摺疊成小巧的尺寸。

▼三星設計出由多個互鎖齒輪組成的精密轉軸，並完美封裝於機身之內，打造線條流暢的典雅外觀。。（圖／三星提供）

Galaxy Fold的指紋解鎖器位於機身側邊，兩顆電池和零組件均勻配置於機身中，讓用戶在使用Galaxy Fold時，能獲得平衡的絕佳手感。這次Galaxy Fold也推出多款獨特色系，有太空銀（Space Silver）、宇宙黑（Cosmos Black）、火星綠（Martian Green）和星際藍（Astro Blue）。

▼三星折疊智慧型手機Galaxy Fold一次推出四款顏色。（圖／三星提供）

Galaxy Fold帶來的全新體驗

Galaxy Fold的折疊特性，讓用戶能隨心切換大小螢幕，用戶可以從口袋中掏出手機，輕鬆以單手進行通話、傳簡訊等操作，並能一秒開啟大螢幕，進行零侷限的多工處理與簡報，或盡情觀看數位雜誌、電影和AR內容。三星也與Google和Android開發者社群展開合作，確保應用程式和服務，都能出現在Galaxy Fold UX上，例如Facebook、WhatsApp 和YouTube等。

Galaxy Fold是專為重度與密集的使用而設計，無論是工作、玩樂還是分享生活點滴，都需要頂尖的性能作為後盾。Galaxy Fold搭載強悍的硬體規格，不單單只能完成任務而已。本機搭載高性能的新世代的AP晶片組、12GB RAM、Dynamic AMOLED螢幕、AKG專業調校立體聲喇叭與6顆鏡頭，同時也支援無線電力分享，同時為自己和第二部裝置充電。

▼三星折疊智慧型手機Galaxy Fold擁有高達6顆鏡頭。（圖／三星提供）

Galaxy Fold也支援Bixby的最新個人智慧功能，例如有助於預測用戶需求的日常行程智慧助理（Bixby Routines）；而Samsung Knox則能保護用戶數據和資料的安全性。從透過Samsung Pay完成手機支付，到使用 Samsung Health來管理個人的身心健康，Galaxy生態系統讓用戶盡情投入其所熱愛的事物中。

三星表示，Galaxy Fold將於2019年第二季上市。至於價格方面，發表會上公布的價格為1980美元（約新台幣6.1萬）。