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對戰三星　蘋果首款iPhone摺疊機渲染圖曝光

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▲▼荷蘭科技網站LetsGoDigital根據USPTO文件上的專利圖示，設計了蘋果首款可折螢幕iPhone的渲染圖。。（圖／取自LetsGoDigital）

▲蘋果首款可折螢幕iPhone的渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital，下同）

科技中心／綜合報導

就在Royole（柔宇科技）發布了首款可折疊螢幕手機FlexPai後，三星也推出了可折疊智慧型手機Galaxy Fold，而華為、小米、Motorola、LG及OPPO也都有計畫推出摺疊手機，而蘋果似乎也有意搭上這股「摺疊潮」。

上周美國專利商標局（USPTO）發布了蘋果的一項新專利，該專利出示了有著可折疊螢幕的iPhone，不同於三星、華為設計的左右摺疊式，從蘋果的專利圖上看來，它更傾向於一款「翻蓋式手機」。事實上，蘋果並非第一個選擇翻蓋設計的製造商，Motorola RAZR預計也將於世界行動通訊大會（MWC）發布翻蓋智慧型手機，該品牌以經典貝殼機著名。

▲▼荷蘭科技網站LetsGoDigital根據USPTO文件上的專利圖示，設計了蘋果首款可折螢幕iPhone的渲染圖。。（圖／取自LetsGoDigital）

荷蘭科技網站LetsGoDigital根據USPTO文件上的專利圖示，設計了蘋果首款可折螢幕iPhone的渲染圖。由於專利文件上的示意圖上並未顯示邊框，它極有可能是一款全螢幕手機。不過值得一提的是，蘋果的專利示意圖總是比其他競爭對手來得更加簡單，因此LetsGoDigital也推測，這款可折疊iPhone應該不可能完全無邊框。另外從專利文件可以得知，蘋果這項可折疊設備專利是可以朝兩個方向彎曲的，摺疊起來幾乎是方形，便於攜帶。

▲▼荷蘭科技網站LetsGoDigital根據USPTO文件上的專利圖示，設計了蘋果首款可折螢幕iPhone的渲染圖。。（圖／取自LetsGoDigital）

從專利文件上可清楚看出蘋果將鏡頭設計在上方，但該文件並未提及鏡頭數量。因此LetsGoDigital僅簡單地前後各做一顆鏡頭，不過最終設計的鏡頭應該還是照蘋果慣例放置於左側，而非此渲染圖上的右側。至於連接埠的部分，前段時間一直有傳聞指出蘋果將全面改使用USB Type C，比照新版iPad Pro。不過果粉想要一睹蘋果可折疊智慧型手機仍需要一段時間，推估蘋果將會先推出一款支援5G上網的手機隔年才會出現可折疊機款。

▲▼三星新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相。（圖／翻攝自Facebook／Samsung）

▲三星新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相。（圖／翻攝自Facebook／Samsung）

稍早前三星已正式發表了可折疊手機Galaxy Fold，4.6吋螢幕使用的是21：9的Super AMOLED，而7.3吋螢幕則是4.2：3的Dynamic AMOLED，且可分割成3個App多多工作業，總電量達4380mAh，並支援Qi 2.0無線充電。搭載12GB記憶體及512GB儲存空間。且整支手機總共配有6顆鏡頭，傳統相機位置配備3顆鏡頭，4.6吋螢幕上方有一顆鏡頭，而翻開的7.3吋螢幕還有2顆鏡頭。不過售價高達1980美元（約6.1萬元台幣的），預計將會於4月20日上市，屆時會有LTE與5G版本可供選擇。而將於25日正式展開的MWC上預計也會有更多可折疊機款亮相。

*資料來源：LetsGoDigital

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