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跟蘋果拼了／三星Galaxy S10頂規款要價52,900元　3/8在台上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／綜合報導

三星最新系列手機Galaxy S10於今（21）日凌晨3點，在美國舊金山發布；發表會後，三星官方也隨即宣布此三款旗艦機種台灣上市時間為3月8日，並將於全台各大通路販售；而頂規款的Galaxy S10+（12GB RAM+1TB ROM）官方建議售價為台幣52,900元，跟去年九月蘋果推出的iPhone XS Max一樣貴。

▲▼ Samsung,Galaxy,S10。（圖／業者提供）

▲Samsung Galaxy S10確定於3月8日在台上市。（圖／三星提供）

Galaxy S10e售價24,900元
此次發表會中，Galaxy S10e展示出了白、黑、綠、黃、藍、粉等6色，可惜的是，這一波在台上市的顏色僅有絢光白、絢光黑，以及絢光綠等3色，在記憶體的選擇上也只有6GB RAM+128GB ROM，此款手機的建議售價為24,900元。

預購及上市通路為全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo購物中心、LINE口袋商店、蝦皮商城等。

Galaxy S10售價29,900元
Galaxy S10與Galaxy S10e一樣，這波僅在台灣上市絢光白、絢光黑，以及絢光綠等3色，記憶體選擇上也只有8GB RAM+128GB ROM一種，此款手機建議售價為29,900元。

預購及上市通路為全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo購物中心、LINE口袋商店、蝦皮商城、神腦線上網路商城、FriDay購物、myfone購物。

Galaxy S10+頂規款要52,900元
 Galaxy S10+的選擇就較前二款來得多一些；絢光白、絢光黑，以及絢光綠等3色的記憶體選擇僅有8GB RAM+128GB ROM一種，建議售價為32,900元；預購及上市通路為全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo購物中心、LINE口袋商店、蝦皮商城、神腦線上網路商城、FriDay購物、myfone購物。

而特殊色釉光白與釉光黑則有8GB RAM+512GB ROM，以及12GB RAM+1TB ROM兩種記憶體的選擇。不過若是你選擇8GB RAM+512GB ROM建議售價為39,900元；而若是你想直上頂規款的12GB RAM+1TB ROM，那麼就需要價52,900元，與先前蘋果推出的頂規款手機iPhone XS Max一樣貴。

兩種規格選擇的銷售通路也有一點不同，8GB RAM+512GB ROM的規格，可於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo購物中心、LINE口袋商店、蝦皮商城等處預購或購買。而頂規款的12GB RAM+1TB ROM則僅有全台三星體驗館、三星商城提供。

預購三星手機　可享預購、排隊禮
台灣三星將於2月25日下午13:00點起，至3月4日晚間23:59這段期間開放預購；且在指定通路預購Galaxy S10系列並於預購取貨時間內完成取貨之消費者，即可享有優惠：
三星體驗館／三星智慧館預購：舊換新最高折抵33,100元、指定原廠配件購物金3,000元、上網登錄送Galaxy Buds真無線藍牙耳機(建議售價4,990元)，凡購買Galaxy S10+ 512GB或1TB版本，登錄加碼再送【郵政禮券3,000元】。另外還享有免費延長保固一年（市價1,990元）、螢幕意外損失補償，以及中租零卡分期及指定銀行信用卡享12期零利率等優惠。

在舊換新最高折抵33,100元方面，三星解釋，若是消費者家中同時擁有iPad pro2 12.9吋（可折8,300元）、iPhone X 256G（可折21,300元），以及Apple watch 3（可折3,500元）三種產品，一次可多支抵一支舊換新，因此最高可折33,100元。

▲▼三星針對蘋果產品提出的裝置優惠回收折價。（圖／三星提供）

▲▼三星針對蘋果產品提出的裝置優惠回收折價。（圖／三星提供）▲▼三星針對蘋果產品提出的裝置優惠回收折價。（圖／三星提供）

不過若是你持有三星的舊產品，一樣可至三星體驗、智慧館評估折抵；手機最舊可回收Galaxy S7或更新型號，穿戴式產品與平板亦可估價回收。

三星商城預購：指定原廠配件購物金3,000元、上網登錄送Galaxy Buds真無線藍牙耳機，購買Galaxy S10+ 512GB或1TB版本，登錄加碼再送【郵政禮券3,000元】，以及享有免費延長保固一年等。

除此之外，預約取貨的消費者，3月6日至三門市中取貨，還有機會獲得限量排隊禮。三星微風南山旗艦體驗館排隊取貨，前500名可獲得【MJF限量聯名T】及【微風禮券4,000元】。

三星體驗館台北三創門市排隊取貨，前100名即可獲得【MJF限量聯名T】及【郵政禮券2,000元】。三星體驗館或三星智慧館（士林文林、台中逢甲、台南東寧、高雄瑞豐、蘆竹台茂）排隊取貨，各門市前50名即可獲得【MJF限量聯名T】及【郵政禮券2,000元】。

▼指定排隊三星體驗館。（圖／三星提供）

▼指定排隊三星體驗館。（圖／三星提供）

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關鍵字：三星,Galaxy S10,S10+,S10e

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