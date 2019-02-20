米粉看過來！小米9發布　頂規透明尊享版2萬有找

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小米在今（20）日下午舉行小米9發布會，尤其售價公開依舊驚艷米粉，連配備最頂規的12GB/256GB透明尊享版也不到2萬。

小米在發布會上發表了最新旗艦機小米9，除了搭載驍龍855處理器相當吸睛外，螢幕為6.39吋水滴螢幕，並將下巴縮到了最小。此螢幕使用了三星AMOLED頂級螢幕，同時配置康寧第六代大猩猩玻璃，耐摔程度比康寧第五代大猩猩玻璃提高了50%。

在相機規格方面，小米9後置三鏡頭分別為1200萬畫素(f/2.2)人像鏡頭 + 4800萬畫素(f/1.75)廣角鏡頭 + 1600萬畫素(f/2.2)超廣角鏡頭，讓小米9拍攝效能大幅提升，在DxO評測中得到107分的高分，前鏡頭也擁有2000萬畫素，號稱是可以「隨便拍隨便美」。

▲三款無線充電產品。（圖／翻攝自小米發表會直播）

在生物識別方面，小米9配備了第五代指紋辨識，解鎖速度提升25%，準確率也大幅提高。電池規格則是為3300mAh，並內建黑暗模式（Dark Mode）幫助省電，還配備27w快充。此次小米還一齊推出三款無線充電產品，讓手機走到哪都不用擔心沒有線充電，雷軍甚至在發表會中稱「連iPhone用戶都可以借來充」。

此次小米9搭載的內存規格為6GB/128GB、8GB/128GB，透明尊享版還採用 12GB/256GB配置；售價分別6GB/128GB為2999元人民幣（約13,737元台幣）、8GB/128GB為3299元人民幣（約15,110元台幣），透明尊享版則為3999元人民幣（約18,317元台幣），共有全息幻彩藍、全息幻彩紫、深空灰三色可選。

▲小米9售價。（圖／翻攝自小米發表會直播）

其他詳細規格可參前篇報導「小米9今日發表 盤點八項升級讓價格破紀錄」。