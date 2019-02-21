影／破iPhone紀錄！三星新旗艦Galaxy Fold「售價6萬1」　一發表全場沉默10秒

記者黃君瀚／台北報導

三星（Samsung）於台灣時間今（21）日凌晨舉辦新機Galaxy Unpacked發表會，除了一口氣發布10年大作Galaxy S10+、S10e和S10，同時大秀科技力，端出新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold，可在4.6吋和7.3吋間疊合切換。不過發表會上價格一公布，全場瞬間沉默了近10秒，突破6.1萬元的售價更超越iPhone XS Max。

去年9月，蘋果發表iPhone XS Max，是iPhone史上螢幕最大，同時也最貴的手機，最大容量256GB版本價格來到5萬2900元，一舉突破天際，更在市場上招來許多質疑。

▲三星選在Galaxy十周年之際，推出技術實力之作摺疊螢幕手機Galaxy Fold。（圖／翻攝自Facebook／Samsung）

迎接Galaxy系列手機邁入10週年，三星這次在美國舊金山舉行新機發表會，誠意滿滿帶來多樣新選擇，從Galaxy S10+、S10e、S10三兄弟，到配合5G時代的5G版S10，更讓全新旗艦機定位的摺疊手機Galaxy Fold亮相。

三星為了迎合消費者對於大尺寸螢幕手機的需求，同時訴求單手操作易用性，摺疊手機Galaxy Fold便可隨心切換。當手機摺起來時，使用者用的是4.6吋螢幕，操作方式與傳統智慧型手機無異；若是想要搜地圖、追劇，甚至同時看影片、回訊息、查資料，只要翻開手機就能可擁有7.3吋的大螢幕。

▲主持人在發表會上宣布Galaxy Fold驚人售價，台下一片沉默後才有零星掌聲。（圖／翻攝Youtube／Samsung）

發表會上，Galaxy Fold各式功能亮相都獲得台下媒體、科技部落客驚呼好評，不過最後主持人宣布價格為1980美元時，全場一片寂靜，約過了10秒才有零星掌聲。若以今日匯率換算，Galaxy Fold約等於新台幣6萬1548元，預計4月26日在美國上市。

驚人的價格出爐，網上討論聲量不小，但多數人直呼太貴了，「比一台機車還貴」、「那價格我可以買MacBook Pro」、「嘗鮮的有錢人應該會買來玩」、「天啊，我喜歡這個，但除非它是iPhone」、「可以買電腦+手機+穿戴」、「如果是Apple一定全場尖叫加掌聲」、「蘋果未來5年內會推出這款，稱作創新產品，售價4999.99美元！」

▲Galaxy S10系列手機。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Fold是三星旗下第一支摺疊智慧型手機，同時也是三星有史以來最大的智慧型手機螢幕，自2011年首次展示可撓式螢幕的原型機以來，歷時8年研發而成。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真（DJ Koh）表示，「三星改變智慧型手機的可能性，為行動技術的創新寫下歷史新頁。Galaxy Fold以Infinity Flex螢幕開創新局，帶來前所未見的功能。」

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