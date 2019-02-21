影／Galaxy S10+頂規破5萬！想舊換新iPhone也能抵

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三星最新系列手機Galaxy S10於今（21）日凌晨3點，在美國舊金山發布；發表會後，三星官方也隨即宣布此三款旗艦機種台灣上市時間為3月8日，並將於全台各大通路販售；而頂規款的Galaxy S10+（12GB RAM+1TB ROM）官方建議售價為台幣52,900元，跟去年九月蘋果推出的iPhone XS Max一樣貴。

▲ Samsung Galaxy S10 系列手機將於台灣時間3月8日開賣。（圖／業者提供）

在智慧型手機方面，Galaxy S10售價2萬9900元起、Galaxy S10+售價3萬2900元起，Galaxy S10e售價則為2萬4900元，三款手機皆於2月25日展開預購，預計3月8日正式在台開賣。其中Galaxy S10+還推出特殊色釉光白與釉光黑兩種顏色，並推出8GB RAM+512GB ROM，以及12GB RAM+1TB ROM兩種記憶體的選擇，售價分別為3萬9900元和5萬2900元，頂規售價直逼去年九月蘋果推出的iPhone XS Max。

三星本次新機也提供舊換新服務，最高可以折抵3萬3100元，除了三星自家商品能折抵外，蘋果的iPhone、iPad和Apple Watch也能進行折抵。三星也公開這些蘋果設備的折抵金額對照表，對於最高可以折抵3萬3100元方面，三星解釋，若是消費者家中同時擁有iPad pro2 12.9吋（可折8300元）、iPhone X 256G（可折2萬1300元），以及Apple watch 3（可折3500元）三種產品，一次可多支抵一支舊換新，因此最高可折3萬3100元。

若消費者是持有三星的舊產品，一樣可至三星體驗、智慧館評估折抵；手機最舊可回收Galaxy S7或更新型號，穿戴式產品與平板亦可估價回收。

▲▼三星針對蘋果產品提出的裝置優惠回收折價。（圖／三星提供）

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