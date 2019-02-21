三星好狂　Galaxy Unpacked發5支手機、6種顏色、S10+還有5鏡頭

▲Galaxy S10系列手機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

Galaxy系列手機今年邁入第10週年，加上5G時代即將來臨，以及手機產品發展出現了轉「摺」；因此今年三星Galaxy Unpacked發表會一口氣推出了4支S10系列手機Galaxy S10e、S10、S10+、5G版S10，以及全新摺疊系列產品Galaxy Fold。

S10e、S10、S10+超瞎趴 6種顏色、S10+有5鏡頭

三星指出，此次推出的S10系列手機一共有5種顏色，分別是白、黑、綠、黃、藍、粉等6色，S10+還額外擁有兩款特別款，是陶瓷材質的黑與白，與一般玻璃背蓋的黑、白二色呈現的質感完全不同。

而在鏡頭數量上，S10e、S10、S10+分別擁有3顆（後2前1）、4顆（後3前1）、5顆（後3前2）；S10、S10+都各自擁有3主鏡頭，分別是是f/2.4 1200萬畫素長焦鏡頭（OIS光學防手震）、f/1.5 1200 萬畫素廣角（雙光圈），以及f/2.2 1600 萬畫素高廣角（123度），而S10e則是少了長焦鏡頭。

三星此次推出的S10系列手機，希望強調「所拍及所見」，因此特別搭載了123度的超廣角鏡頭，可更接近人眼所見的視角。除此之外，好看的美景還需要拍攝者的構圖巧思，因此此次推出的手機有將提供使用者「拍攝建議」，再開啟這項功能後，螢幕中間會出現一個空心的圈圈，三星利用機器學習後的成果，提供成熟拍照的建議。

另外在場景辨識功能方面，過去Note系列手機最多可以辨識出20種場景，而此次S10系列手機特別搭載了AI邊緣運算神經網路處理器（NPU），手機運算效能再度提升，最多可辨識出30種拍攝場景。

而在硬體規格上，Galaxy S10e、S10、S10+螢幕尺寸分別為5.8吋、6.1吋，以及6.4吋，皆採用Infinity-O全螢幕打洞的處理方式，S10+在螢幕右上角打了兩個小洞，而其餘兩支手機則都是單一個前置鏡頭。

▼Galaxy S10e、S10、S10+手機。（圖／記者邱倢芯攝）

S10手機採用Dynamic AMOLED，明亮度較以往提升了14%，且降低了41%的藍光，且多涵蓋了36%的色域，讓顏色更加豐富、準確。且支援IP68的防水防塵功能，最高可支援512GB SD卡，且配有3.5mm的耳機孔，以及AKG雙喇叭。

除此之外，三星為了打造出更具吸引力的手機產品，特別讓裝置本身擁有學習使用者日常行為的功能；舉例來說，你要是習慣每天上班開車前，會打開藍牙連接車內的娛樂系統播放音樂，並會橫放於手機架上並開啟地圖導航功能；在經過一段時間的機器學習後，每當你開啟手機藍牙連接車內娛樂系統後，裝置將會自動將後續的設定作業一次幫你完成。

另外在維持手機續航力上，S10一樣會透過機器學習使用者習慣，判斷你每天使用手機的時間、App使用頻率等；在一段時間的學習後，手機會在你平常不需要使用的時間自動降低效能，而到了需要大量使用裝置實在提高效能，以如此調配方式拉長手機電池的續航力。

超聲波螢幕指紋辨識更安全

而S10備受期待的功能「超聲波螢幕指紋辨識」終於來了！三星解釋，過去許多手機的指紋辨識感測器都是置於背蓋上，在操作時並不順手，且背蓋感測區的材質也會與背蓋不一致，像是額外貼的貼布一樣。

因此，此次在S10手機上搭載了螢幕下指紋辨識功能，且三星主打了「超聲波」螢幕指紋辨識，強調與過往的光學指紋辨識功能不同，以3D建模的方式儲存指紋資料，更加提升指紋辨識的安全性。

翻轉手機 S10秒變無線充電板

而此次S10手機最令人驚豔的功能，莫過於擁有背蓋反向無線充電功能，這對於時常在外工作，不方便攜帶太多充電器材的使用者來說根本是一大福音！

使用者只需要開啟反向無向充電功能、翻轉手機，並在30秒內將待充電的裝置放上背蓋即可替設備充電，最棒的是各種搭載Qi規格的無線充電產品，包括Apple的iPhone手機。

S10 5G版螢幕更大 直上6鏡頭

2020年5G商轉即將到來，今年多家手機廠商力推5G手機，而三星也不例外。為了迎合此一趨勢，三星此次Galaxy Unpacked發表會也特別推出了5G版本的S10手機，其尺寸較Galaxy S10e、S10、S10+來得更大，擁有6.7吋的螢幕。且在拍照鏡頭上，也有別於其他三支手機，擁有後4前2的6鏡頭配置。搭載4,500mAh超長續航力電池，並以25W實現閃電快充。

三星指出，Galaxy S10 5G擁有相比4G高出20倍的傳輸速度，可於短時間內，快速下載多部影片、體驗暢通的雲端遊戲，享受進化的VR和AR體驗；或透過即時4K視訊通話，與朋友家人聯繫感情，將帶給消費者更便利、更貼近人性的行動通訊體驗。

全新旗艦機定位 摺疊手機Galaxy Fold亮相

今年除了5G，摺疊手機也是手機廠商兵家必爭之地；為了迎合消費者對於大尺寸螢幕手機的需求，但又為了訴求單手操作易用性，因此推出全新系列的Galaxy Fold摺疊手機。

在手機摺起來時，使用者可以操作4.6吋螢幕做一些簡單的撥話、回覆訊息等，操作方式與傳統智慧型手機無異；而要是想要查看地圖、追劇，只要翻開手機即可擁有7.3吋的大螢幕。

有別於其他競爭對手採用外摺的方式，Galaxy Fold是為內折型手機，翻開螢幕就像是翻開書本一樣優雅；三星解釋，不採用外摺式設計的原因，在於轉軸會有密摺度會有所犧牲，所以摺疊時會產生縫隙，但是內摺設計方式則不會有這樣的問題。

Galaxy Fold將擁有3顆主鏡頭、4.6吋小螢幕上方配有1顆前鏡頭，7.3吋大螢幕處則配有2顆鏡頭；三星建議，若是想拍出好看的自拍照，可以打開手機使用主鏡頭拍攝，取景、角度等可以直接看4.6吋小螢幕來調整。

Galaxy S10最便宜23,300元起

在銷售資訊上，三星表示，將自2019年3月8日起，Galaxy S10、Galaxy S10+和Galaxy S10e將陸續於特定市場的實體和網路商店販售。Galaxy S10售價899.99美金（約台幣27,985元）起，Galaxy S10+售價999.99美金（約台幣31,095元）起，Galaxy S10e售價749.99美金（約台幣23,320元）起。

Galaxy S10、Galaxy S10+和Galaxy S10e將於2月21日開始開放預購。針對某些特定市場，Galaxy S10或Galaxy S10+特別推出早鳥預購優惠，預購者將可獲贈市價129.99美金（約台幣4,042元）的Galaxy Buds耳機，除了搶先一步入手Galaxy S10之外，還能隨時隨地享受最喜愛的音樂，盡情投入體適能遊戲。

另外Galaxy S10 5G將於韓國、美國、歐洲與澳洲地區與特定電信業者攜手合作推出，之後將陸續拓展至其他市場；就目前為止台灣應不會列入5G版S10手機的發售市場。

而Galaxy Fold摺疊手機則預計將於2019年第二季上市。