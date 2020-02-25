YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

▲YouTube意外「創造」了平台史上時數最長的影片。（圖／翻攝自Twitter／ExActionFigure）

記者王曉敏／綜合報導

你可能在YouTube上看到過這個女孩溫書的音樂直播影片，該影片甚至可能陪伴你度過無數個工作、讀書的夜晚。日前YouTube無預警停止該影片的直播，引起頻道所有者ChilledCow及眾網友的不滿。不過也因為如此，該影片成為YouTube平台上有史以來最長的一支影片，時數長逾1.3萬小時，累積觀看次數則達2.18億次。

2月22日，ChilledCow頻道上最受歡迎的直播影片《lofi hip hop radio - beats to study/relax to》遭無預警停止，隨後ChilledCow頻道在推特證實收到來自YouTube的通知，稱其頻道違反平台服務條款，並被暫停服務。消息一出，許多網友在推特上表達強烈的不滿及抗議，為此，YouTube在事發一天內，火速在推特上道歉，並恢復了ChilledCow的頻道。

YouTube在推特上回應指出，直播影片被終止是他們「單方面的錯誤」，並補充道：「我們已與審核小組分享了回饋意見，以防止未來再次發生類似的錯誤。」而值得一提的是，由於先前的《lofi hip hop radio - beats to study/relax to》直播影片已被切斷，使該影片也成為YouTube史上最長的影片，整支影片長度為13,165小時23分44秒，約500天。

事實上，這並非ChilledCow頻道直播首次被無預警停止。2017年，ChilledCow曾以吉卜力動畫電影《心之谷》片段所製作的GIF動畫作為音樂直播影片的畫面，使影片遭YouTube以版權因素中斷。也因為如此，ChilledCow開始使用無版權的GIF動畫來作為直播影片畫面，並沿用至今。而另一個LoFi hip hop頻道Chillhop Records的直播影片也曾在2018年2月同樣以版權問題遭YouTube停止，該影片採用了細田守動畫電影《狼的孩子雨和雪》作為直播畫面。

科技網站《The Verge》指出，ChilledCow和Chillhop Records這類音樂直播頻道一直是踩著YouTube版權規範的灰色地代運作。這些頻道與藝術家合作在影片上播放其創作的歌曲，但並未擁有這些歌曲的所有權，只要有心人士向YouTube提出異議或平台本身的檢測機制演算法失準，頻道就有可能遭受下架。

目前ChilledCow頻道上長達1.3萬小時的《lofi hip hop radio - beats to study/relax to》影片已下架，網友們紛紛在社群網站致意，稱經過了近2年的學習，「溫書女孩」終於做完了她的作業。而ChilledCow也已重新開啟全新的《lofi hip hop radio - beats to study/relax to》直播影片，許多粉絲也在推特及Discord上「奔走相告」：「溫書女孩回來了！」