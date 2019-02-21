三星S10機皇亮相　超聲波指紋辨識、反向充電最吸睛

▲Galaxy S10。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

手機大廠三星今年是推出智慧型手機的第10年，有別於以往在西班牙巴賽隆那的世界通訊大會（MWC）發表產品，今年三星特別將Galaxy Unpacked發表會拉到了美國舊金山。而今年三星大展誠意，光是S10系列手機就一口氣推了4支：Galaxy S10、S10+、S10e，以及眾所注目的5G版S10手機。

今年的S10系列最大亮點在於，手機內搭載了超聲波螢幕下指紋辨識，與反向無向充電功能。

3D指紋模型 更強安全性

此次S10系列手機中，搭載了許多消費者都期待的螢幕下指紋辨識功能，且三星強調，該功能與其他競品的光學指紋辨識功能不一樣，超聲波指紋辨識可在手機內存下使用者的3D指紋模型，擁有更強的安全性。

▼Galaxy S10螢幕下指紋辨識功能。（圖／記者邱倢芯攝）

三星表示，過往的光學指紋辨識相當不安全，因為光學技術只能記錄下2D指紋模型，有心人士在偽造2D的指紋圖像後，就可以輕鬆地竊取使用者裝置內的個人資訊。

值得注意的是，Galaxy S10與S10+的指紋辨識功能搭載於螢幕下方的空間，只要輕輕一按，即可快速解鎖；而Galaxy S10e的指紋辨識功能則是搭載於手機側邊的電源鍵上。

至於先前外傳貼了保護膜後，可能會大幅降低超聲波指紋辨識功能，針對於此三星也表示，原廠在手機出廠前就會先幫消費者貼好專屬的保護貼，因此在辨識上可以不用太擔心。

沒電？翻轉你的手機 S10秒變無線充電板

S10系列手機另一項亮點，就是在背蓋處提供反向無線充電功能；三星表示，S10手機的設計出發點，都是考慮到了消費者日常行為，希望可以簡化每天需要攜帶很多東西出門的困擾。

許多使用者可能在商務旅遊時，會需要攜帶許多充電線，可能手機、智慧手錶都需要各帶上一條，但是這些都太過麻煩了；三星表示，未來可能僅需要帶手機充電線，在手機接上電源後、開啟反向無向充電功能、翻轉手機，並在30秒內將有無線充電功能的智慧手錶放上即可充電。

▼S10反向無線充電功能。（圖／三星提供）

且最方便的是，S10不一定要在接上電源線時才能替另一項產品進行無線充電；在任何緊急的情況下，只要打開該項功能、翻轉手機、30內放上，都可以為任何符合Qi規格的裝置充電；這也意味著，S10手機真的可以替競爭對手的iPhone進行充電！