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和輪椅女友大吵、推她撞機車「心臟病發亡」　醉男認錯獲緩刑

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心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲楊婦因與男友發生嚴重口角引發心肌梗塞導致死亡，因情緒失控引起心肌梗塞，最後導致死亡。新竹地院認定彭男犯過失致人於死罪。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

彭男與行動不便乘坐輪椅的女友楊女因口角引發爭吵，彭男由於飲酒並未注意女友曾因嚴重心臟病住院過，因避免情緒激動以免有生命危險。兩人爭吵後女友即因情緒失控引起心肌梗塞，最後導致死亡。新竹地院認為，楊女引發心臟性休克最後導致死亡，與彭男的過失有相當因果關係，認定彭男犯過失致人於死罪，並判刑2個月，緩刑2年。

一名6旬彭姓男子，2016年8月帶著坐輪椅行動不便的7旬楊姓女友到新竹市某家卡拉ok飲酒作樂，結束後兩人打算坐火車返回桃園，卻因忘了拿皮包，彭男只好先將把女友放在路旁，先返回卡拉ok店找回皮包。離開前，彭男擔心女友無法控制輪椅滑行，撞到障礙物，先急忙的將輪椅推到安全地方才去卡拉ok拿皮包，只是彭男離開後，女友又被其他善心人士推到一家廟旁，等待彭男回來找她。

彭男並不知女友換了位置，拿到皮包後回頭又找不到她，最後才在廟前發現女友，氣急敗壞的與女友大吵一架，彭男雖知女友患有嚴重心臟病，曾住院1個半月治療才出院，應避免受到壓力或驚嚇，否則即有可能有生命危險，但他卻在酒精的催促之下情緒失控，女友莫名其妙被罵後也氣憤不已，她以手撐起身體想要反抗，卻導致自己心肌梗塞引發心臟性休克。

酒後的彭男腦中混沌絲毫沒發現女友的異狀，當天下午還將她推到超商前毆打、3度推女友的輪椅撞向路旁機車，導致她從輪椅上摔落在地，經路人看見才趕緊報警呼救，女友最後送醫不治，而她的兒子也因痛失母親對彭男提出告訴。

法官調查發現，彭男明知楊婦是有嚴重心臟病之人，應注意避免被害人受有暴力對待、過量壓力或驚嚇，否則會心臟缺血或缺氧而有生命危險，但案發當時彭男疏未注意，不顧楊女身體特殊狀況而對其怒罵並與其發生激烈爭吵，致楊女引發心臟性休克最後導致死亡，過失行為與楊女死亡結果間，具有相當因果關係，認定彭男之過失致人於死罪。

法官審酌，彭男於審理時坦白承認犯行，態度良好，且彭男與楊女為同居人關係，因酒後情緒失控致憾事發生，再參酌楊女家屬當庭表示：「我可以代表全部的家屬，我認識彭男，他們兩同居至少十多年了」，並表示希望法院依法審酌就好，沒有特別的意見。

法官認為，彭男歷經此次偵審程序，應已知警惕，謹慎小心行為，相信沒有再犯之虞，因此依過失致死罪判刑2個月，緩刑2年。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：過失致死,酒醉,輪椅,卡拉ok

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