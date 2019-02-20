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社會 社會焦點 保障人權

討不到錢買毒品　逆孫燒死阿嬤二審再判無期徒刑

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▲放火,縱火,燒房子。（圖／視覺中國）

▲基隆謝姓男子縱火燒死阿嬤，二審再判無期徒刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市男子謝天昊，2017年4月間毒癮發作，向家人討不到錢後，憤而燒屋洩憤，導致78歲中風的阿嬤不幸葬身火場。謝男犯案後還躲進網咖中逍遙，被捕後面對警方舉出監視器畫面，還冷笑否認「不是我！」。一審將他判處無期徒刑，案經上訴，高等法院二審20日宣判，仍將他判處無期徒刑。可上訴。

謝男（24歲）長期失業，父親過世後與母親租屋同住，但他後來竟對母親施暴，政府介入將母親安置。他先前就曾經在家縱火，也因沒錢吸毒，經常向家人要錢，還曾把家裡神桌搗毀，讓家人受不了報警，不准他回來住。至於被燒死的阿嬤，住在信六路一家汽車保養所上2、3樓，全部都是木材裝潢，謝男因毒品案交保後，竟自行攀爬到阿嬤家2樓入住。

案件發生於2017年4月29日凌晨，謝男毒癮發作，向家人討不到錢後，竟在自己的房內點火洩憤。警消人員獲報後到場灌救，在3樓找到燒成焦屍的阿嬤，而當時在3樓照顧阿嬤的外籍看護向檢警表示，案發前住2樓的謝男多次上3樓借打室內電話，她不以為意繼續睡，後來聞到燒焦味才驚醒，但這時房間已濃煙密布，看護本想抬阿嬤逃生，但因為抬不動，只好自己逃出，阿嬤最後才會被活活燒死。

檢警鎖定謝男犯案，調閱監視器後發現，起火後謝男隨即下樓騎腳踏車離開，警方循線在當天上午9時許，在基隆市區某商業大樓1樓電梯口找到謝姓男子，才知道案發後他一直躲在網咖打遊戲。警方偵訊時，謝男多次冷笑否認「不是我！」，家屬怒問「為什麼要燒死阿嬤？」謝男竟回嗆「三小！要輸贏喔！」事不關己的態度讓人搖頭。檢方依照「殺害直系血親尊親屬罪」，提起公訴。

一審法院將他判處無期徒刑。案經上訴，二審高等法院於20日宣判，仍認定他犯下「殺害直系血親尊親屬罪」。而高院考量2公約法的精神，認為謝男尚有教化可能性，故不判處死刑，仍維持無期徒刑。可上訴。

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關鍵字：法律,人權,殺人,燒死,重判,基隆,縱火,毒癮,無期徒刑,買毒,二審,高等法院

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