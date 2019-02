二戰「勝利之吻」水兵擁吻護理師　雕像遭紅漆破壞驚見#MeToo

▲雕像遭到破壞。(圖/翻攝自臉書/Sarasota Police Department)



國際中心/綜合報導

二戰剛結束時,美國水兵門多薩(George Mendonsa)曾熱情親吻穿著護理師服裝的佛萊曼(Greta Zimmer Friedman),這個畫面成為經典照片「勝利之吻」。門多薩日前辭世,享壽95歲,然而,有民眾認為他的舉動涉及性騷擾,便在佛州的相關雕像上塗鴉,用紅色噴漆寫著#MeToo。

BBC報導,美國佛州薩拉索塔(Sarasota)警方19日表示,「無條件投降」的雕像遭到破壞,照片中可見人像的小腿處寫著#MeToo,由於噴漆所覆蓋的範圍很大,估計損失費用為1000美元(約台幣3萬元),後來已清除噴漆。

Graffiti has been removed from the Unconditional Surrender statue. pic.twitter.com/dSrq1MbfsJ