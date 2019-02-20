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武陵富野渡假村爆主管逼7實習學生免費加班　一天做13小時吃剩飯

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突發中心／綜合報導

知名旅館業者富野集團經營的武陵富野渡假村，傳出楊姓主管以實習成績為由，要求7名大學生、建教合作生免費加班，接到反應甚至辱罵「好手好腳還要怨天尤人」，結果被從宿舍逃跑的學生一狀告上台中市政府，這才分別補發4000元到1萬2000元不等的加班費。富野集團發言人黃慶安事後出面澄清，受到指控的主管確實沒有妥善處理排班，也沒有呈報加班費，明顯有管理疏失，已經記兩大過處分，另外罵人的陳姓副理也提出請辭獲准。

武陵富野渡假村（圖／翻攝自飯店官網）

▲學生們搭了3小時的車逃離武陵富野渡假村，向媒體爆料遭主管壓榨。（圖／翻攝自飯店官網）

根據《蘋果日報》報導，就讀東方設計大學五專部餐飲科5年級的鄭姓學生指控，他和高職建教合作班的學生一起在武陵富野渡假村實習，楊姓主管卻以打成績為由，要求他們下班打卡後留下來做額外的工作，卻不給薪水，動作比較慢的人甚至得從早上10點做到晚上11點才能回宿舍，有時中午做完事情比較晚，中餐就只有剩菜剩飯能吃，受不了向人資主任反應，卻挨了陳姓副理的罵，「好手好腳還要怨天尤人」，實在忍不住才決定搭3小時的車偷偷下山揭發這件事。

富野集團發言人黃慶安向媒體坦言，經調查楊姓主管確實沒有幫學生呈報加班費，事後已補發4名學生加班費用，另外3人則僅要求改善管理，公司方面也已經對楊、陳兩位主管做出處分。

武陵富野渡假村。（圖／東森新聞）

▲武陵富野渡假村曾在諾羅病毒感染事件中，讓民眾簽切結書入住。（圖／東森新聞）

富野集團自1998成立知本富野渡假村（現已更名為高野大飯店）開始，陸續籌備武陵富野渡假村、知本富野溫泉休閒會館、武陵山莊，至今全台共有8個營業點。其中，武陵富野渡假村耗資4億打造，擁有143間多樣化房型，一晚的住宿費用最低也要4600元，雖然不便宜，但地點鄰近福壽山農場、梨山以及合歡山，每到假日總是吸引許多遊客前往觀光，如今卻被踢爆主管要求實習學生「加班做功德」。

其實這並不是武陵富野渡假村第一次登上媒體版面，2015年還曾爆發諾羅病毒感染事件，衛生局一度要求暫停營業進行全面消毒，「封館」第一天卻讓入住的民眾簽切結書，上頭寫明2015年2月23日到24日封館消毒，不提供住宿及餐飲，且願意全額退費，如果堅持入住飯店方面不收錢，但請民眾自行準備所有生活用品及餐飲，期間如果產生身體不適後果自負，字字句句就像是一紙生死狀，引起外界討論。

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關鍵字：武陵富野渡假村,台中,加班

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