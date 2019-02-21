跟隨哥哥腳步投效海軍　朱穩婷棄桃機地勤以全年榜首畢業

軍聞社／記者徐振威高雄19日電

海軍131艦隊作戰3中隊士官長朱緒人於民國90年毅然投身軍旅，服務海軍17年來多，在個人和專業領域上不斷成長，讓原本在桃園國際航空機場擔任地勤服務人員的妹妹朱穩婷決心效法投入海軍報效國家，並藉由國軍培育管道強化自身的外語專長，去年更以國防大學語文中心英高107年班全年班第2名優異成績畢業。

現服務於海軍131艦隊作戰3中隊的朱緒人士官長，擔任光六飛彈快艇油機士官長，負責單位輪機維保、士官兵管理等工作，他認為，年輕就要勇敢去衝，磨練心志，並在乘風破浪的海軍生活中，讓自己日益成長茁壯。

文藻外語學院（今文藻外語大學）應用外語系畢業的妹妹朱穩婷，以英語能力見長，多益分數高達965分，出社會後在桃園國際航空機場從事地勤人員的工作，但朱穩婷從學生時期看著哥哥從軍，一路隨不同職務的歷練不斷成長，她毅然勇敢追隨他的腳步，報考海軍專業軍官班103年班，並以全年班第一名的成績畢業。

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現任海軍基隆後勤支援指揮部政戰官朱穩婷上尉，加入海軍4年多來，在工作之餘持續精進自己的語文專長，並考取國防大學語文中心英語高級班107年班，畢業時為全年班成績第2名。

朱緒人、朱穩婷兄妹勇於追夢加入海軍，展現國軍的優質環境與條件，使有志青年一圓加入國軍，實現不凡人生的夢想。