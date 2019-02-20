海上鐵堡「烏坵」　矗立前線見證百年軍事史

軍聞社／記者李一豪臺北電

提起外離島，大家首先想到，也許是擁有碧海藍天風光的澎湖、蘭嶼、綠島，或戰地色彩濃厚的金門、馬祖，以及近年因區域安全議題而受重視的東沙島、南沙太平島；而孤懸臺灣海峽，位處金門、馬祖中間點的「烏坵」，始終遺世孤立，伴著國軍將士戍守的身影，安靜地矗立於大海上。

烏坵由大坵、小坵兩島組成，面積僅1.2平方公里，氣候十分極端，夏天酷熱，冬季嚴寒，現有海軍陸戰隊烏坵守備大隊駐防，由於地處偏遠，孤懸一隅，物資補給、交通往返須仰賴半個月一班的船，相較金、馬周邊受大島支援的離島，生活條件更為艱困。

僅管如此，烏坵仍有軍民堅守，島上目前約20餘位民眾實際居住，他們的來歷頗為特殊，其中一部分，是國共內戰時，來自莆田市湄洲島的漁民，因受戰事影響無法回鄉，就此落地生根，另外則是早年在此服役的官兵，退伍後索性定居下來；因軍民同住蕞爾小島，所以雙方時常互相幫忙，部隊舉辦活動時也會邀民眾一同參與，島上軍民關係十分融洽，具體詮釋「同島一命」意涵。

早年兩岸關係緊張，位居前線的烏坵，構築相當完整的防禦工事，站在島上任何一處放眼望去，碉堡、射口遍佈，由於終年受海風吹襲，植物生長稀疏，因此整座島樣貌宛如海上鐵堡，即使承平，仍充滿戰鬥氣息。

除了作戰用的堡壘、坑道，烏坵也有獨特的風景，包括信仰中心媽祖廟、觀音廟、土地公廟，「永樂公墓」紀念為烏坵犧牲的烈士，以及由陸戰隊弟兄創作的烏坵藝廊、石林和民家廣場等，都為嚴肅的烏坵增添不同風貌。

不過島上最特別的建物，仍屬國定古蹟「烏坵燈塔」，建於清同治13年、西元1874年，已有145年歷史，這座燈塔源自當年英國為維護海上權益，導航當時往來福州、廈門的英國船隻，而命工程師D.M.Henderson設計建造，燈塔至今仍留有其署名與建造年份的銘牌。

烏坵燈塔命運波折，抗戰時期即因日軍駐紮於此，遭美軍轟炸，後來國共內戰時，再遭共軍砲擊受損，民國40年，因國軍戰略需求停止點燈照明，改設為海空域環繞式監視哨使用迄今；106年各界奔走努力下，再度復燈照明，並在107年由文化部公告指定為國定古蹟；如此一座由助航作用擴延發展出軍事價值的燈塔，可說是在第一線見證百年來的臺灣海峽戰爭史，增添其特殊地位與價值，而今，更成為駐防國軍「永保烏坵」的精神象徵。