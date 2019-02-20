謝政鵬女友遭紅5輾斃 　女友父一通遠洋電話2人哽咽無語

▲張女父親表示上午與謝政鵬通電話，雙方難過到不發一語（圖／記者柳名耕攝）

記者邱中岳、柳名耕／台北報導

北市文化大學1名女學生，19日下午4時許離開校園返家時遭公車輾斃，緊急送醫搶救後仍宣告不治，檢警與家屬20日上午相驗遺體，而家屬也在葬儀社的陪同於下午抵達事發地點招魂，父親難掩失落表示，有打給謝政鵬，2人都難過無語。

文化大學20歲運動與健康促進學系2年級學生張恒綿，19日晚上準備返家與母親餐敘時，竟然在校門口穿越馬路，遭62歲紅5公車呂姓駕駛撞上，整個人遭車輪輾過當場命喪輪下，緊急送醫後仍宣告不治。

▲葬儀社陪同張女父親、妹妹（下圖）以及舅舅還有張女的2名閨蜜抵達案發現場招魂。（圖／記者邱中岳攝，下同）

張女的父親20日與檢警相驗愛女遺體，而下午由葬儀社陪同前往現場招魂，印尼籍華僑的張父表示，「案發當時在飛機上，沒想到一下飛機就接到噩耗」，並指出，當時張女下課後原本要找母親吃晚餐，沒想到竟發生悲劇。

據了解，張女與網球名將謝淑薇胞弟，同為網壇雙打好手謝政鵬交往多年，2人還在IG上大方秀出合照，謝政鵬20日上午接獲張女父親告知，2人在電話中均難過的說不出話。

而張女父親經常往返印尼台灣經商，也在北投一帶加盟連鎖眼鏡行，平時張女以及胞妹都是由母親一手照顧，張女下課也都會到店裡幫忙，平時一家人感情相當融洽。

20日下午也由父親、2名舅舅以及張女妹妹還有張女的2名閨蜜，在葬儀社陪同之下到案發現場招魂，妹妹當場難掩面痛哭，目前也將張女靈位送往會館安置。

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