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自動分段湊票來了！台鐵全新票務系統21日上線　開放訂4/23以後車票

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▲▼台鐵第四代票務系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵第四代票務系統2/21上線，2/23起陸續開放民眾預訂車票。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵全新打造第四代票務系統終於將上線！改版後的旅客綜合服務網訂於2月21日上午10時啟用，新版網站自2月23日起開放預訂4月23日（以後）的10人以上團體票；4月9日起開放預訂4月23日（以後）的個人票。

台鐵第四代票務系統分階段上線期程：
一、108年2月21日開放網站上線
二、108年2月23日開放預訂4月23日團體票
三、108年4月9日開放預訂4月23日個人票
四、108年4月23日新系統全面取代舊系統

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▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵第四代票務系統由使用者角度出發，整合時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能於同一網站。（圖／記者季相儒攝）

以往民眾要訂長途票時，因受限於各區間視需求狀況配票，經常被人詬病。因為只要長途段沒有空位，就買不到票，但若改為短途區段分別訂票，可能還是能湊出空位搭乘。根據規劃，台鐵第4代票務系統在旅客訂票時，將能自動查找各區間有的空位湊票，民眾不需要自己分段找位。

台鐵花東實名制購票。（圖／台鐵提供）

▲全新票務系統以人本交通為基礎，大幅優化使用者介面與體驗。（圖／台鐵提供）

台鐵說明，全新打造的票務系統是以人本交通為基礎，由使用者角度出發，整合時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能於同一網站，提供便捷快速之一站式服務，讓民眾訂購車票操作可以一氣呵成，省時又便利。

新版網頁大幅優化使用者介面與體驗（UI/UX），並因應行動載具普及度，採取「適應式網頁設計」（Adaptive Web Design），方便於各種載具使用操作。

台鐵花東實名制購票。（圖／台鐵提供）

▲全新票務系統訂於2月23日起，陸續開放4月23日（之後）的團體票、個人票。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，新版網站將於2月23日起開放預訂乘車日為4月23日（以後）之10人以上團體票；4月9日起開放預訂乘車日為4月23日（以後）以後之個人票；乘車日為4月22日以前之車票仍於舊網站訂票。

新票務系統將於4月23日全面取代既有系統，在新舊網站平行運作期間，請民眾注意依照網站說明指引，前往對應網站訂票。

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