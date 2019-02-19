影／成大女研生命案清潔工被求處死刑　檢批手段凶殘毫無悔意

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官黃銘瑩偵辦成大女研究生命案，認定臨時清潔工林榮富對被害人犯強制猥褻罪而故意殺害被害人，涉強制猥褻殺人罪嫌，19日提起公訴，並以林嫌手段兇殘，惡性重大，犯後毫無悛悔之意，向刑庭求處死刑。

▲成大女研究生命案，檢方起訴兇嫌林榮富，並以手段兇殘，惡性重大，犯後毫無悛悔之意，向刑庭求處死刑。（圖／記者林悅翻攝）

檢方指出，林嫌為成功大學社會科學院教育研究所之臨時清潔工，負責社科院教研所環境清潔工作。於2018年10月28日上午11時，林嫌在社科院大樓南棟4樓打掃時，以不詳理由邀約被害人共同至人員出入較少的社科院大樓北棟2樓諮商室，2人進入諮商室後，林嫌即出手抓捏、親吻Ａ女胸部，被害人抵抗尖叫呼救，林嫌唯恐他人聽聞，同時為使被害人女無法反抗，持原放置於諮商室的抹布塞入被害人口中，再用雙手掐按被害人頸部達十餘分鐘，致被害人頸動脈及呼吸道遭壓迫而腦部缺氧窒息死亡方停手，並把被害人推到牆邊，以沙發覆蓋掩飾後，將諮商室房門上鎖，逃離現場。

被告林嫌坦承以抹布塞入被害人口中，雙手掐住被害人頸部十餘分鐘致死，惟辯稱與被害人因借款糾紛有爭執，一時氣憤出手掐被害人云云。經依被告歷次供述、相關證人證述、法醫研究所鑑定書、台南市警局鑑驗書及其他卷附證據，查得被告有強制猥褻事證。且被害人應沒有借款給林嫌的可能，故認林嫌辯稱以還款為由邀約被害人到諮商室，因借款糾紛生爭執一時氣憤殺害被害人等語，不足採信。

被害人穿著緊身牛仔褲完整，沒有遭強脫，或被褪去又穿上的跡象，下半身、陰道內外及附近等處均無外傷；再經採集相關檢體鑑定結果，並沒有與被告DNA型別相符的生物跡證。因查無事證顯示被告曾著手於強制性交未遂而殺人，故認被告涉犯強制猥褻殺人罪嫌，而非強制性交未遂殺人罪嫌。

被告與被害人並非熟識，且無何深仇大恨，竟為滿足一己私慾，誘騙被害人至難以求援之處加以強制猥褻後，復強勒被害人頸部致被害人死亡，手段兇殘，惡性重大，亦引起成大校園師生極度不安與恐慌；且被告遭查獲後，對於犯案過程均避重就輕推卸責任，否認猥褻被害人，並狡辯稱係一時氣憤，始失手致被害人於死，可見其毫無悛悔之意，建請就被告所犯之罪量處極刑，以昭炯戒。

成功大學校方，獲悉女研生命案，兇嫌被檢察官起訴，並向刑庭求處極刑，表示一切尊重司法！