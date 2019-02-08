直接噴1萬2！淚揭4件「開車母湯做的事」　等紅燈回賴準備收大罰單

▲邊開車邊回訊息當心被開3000元罰單。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

還在開車滑手機？被開單就來不及了！許多用路人在開車時都會有些「懷習慣」，很多時候看似不經意的舉動，其實已經掉入了被開單的陷阱當中。這回，《ETtoday新聞雲》記者就幫網友整理出「開車千萬母湯做的4件事」，使用內側車道超車完畢，未駛回中線車道，導致後方堵塞且不讓行，直接怒噴1萬2啊！

1.滑手機

汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功 能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。 簡單來說，就是未熄火玩手機：罰錢；熄火玩手機：沒事（但切記不能違規停車）

2.龜速開車

根據國道交通規則，在非交通壅塞情況下，外側車道如果低於時速60公里可處3000元罰款，中線車道低於80公里處罰4000元，內側車道為超車專用道，不同路段低於時速90、100、110公里罰5000元。另外，有駕駛人在內側車道時速100公里，會仍因龜速被告發。使用內側車道超車完畢，未駛回中線車道，導致後方堵塞且不讓行，也會被開罰6000元至1萬2000元。在不堵塞交通狀況下，才得以該路段最高速限行駛內線車道。

▲使用內側車道超車完畢，未駛回中線車道，導致後方堵塞且不讓行，會被開罰6000元至1萬2000元。（圖／翻攝自Volkswagen）

3.狂按喇叭

當汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路時，連續密集按鳴喇叭、變換燈光或以其他方式迫使前車讓道，構成惡意逼車，或是行車速度超過規定的最高速限或低於規定的最低速限，都將處以新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

4.抽菸

道路交通管理處罰條例第31-1條規定汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，罰600元。

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