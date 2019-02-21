陸聯招轉發中方信件要大學限縮言論　成大：不干預學風與理想

▲成大校方表示，不以任何立場干預此學風與理想。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

大陸國台辦接獲來台就讀的中國學生及家長反映，不滿國內有大學教授在課堂宣揚個人意識，要求國內大學改進，甚至要求陸聯招縮減該大學的中生名額，陸聯招竟將中方信件直接轉發輔仁、成功等大學要求改善，引發學者群情激憤，被點名的成大由主秘李俊璋回應指出，校方不以任何立場干預此學風與理想。

據了解，中方還要陸聯招縮減輔大、成大中生名額，教育部發聲明強調，陸聯招和輔大逕轉大陸國台辦指導意見實有不妥，在與大陸交流時，應秉持維護國格與學術自由立場，不應自我矮化。教育部已請陸聯招及輔大改善作業疏失，應尊重教師專業立場，且授課將秉學術專業傳遞討論為原則，以維護學生學習權益。

成大主秘李俊璋指出，有關成大日前接獲「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯會）」通知，指有陸生向大陸國台辦反應，成大老師在課掌上灌輸、宣揚其個人的意識形態一事。成大2月18日向陸聯會的回覆如下：

「本校一向倡導學術自由學風，尊重每一個人之學術理想。校方不以任何立場 干預此學風與理想，但仍會提醒系所教師以學術專業傳遞為授課內容。

作為一個頂尖大學，無論學生來自何方，只要成為成大一份子，其在校學習與生活均被平等對待，所以本校對陸生，未因身分別之不同而有不同的照護，反而會更為妥善照顧對在地環境陌生之陸生。

由僑生與陸生事務組人員秉持專業， 輔導與照顧其學業與生活，長久以來成效卓著，不僅在校陸生對本校有很好的評價，也常有畢業陸生表達懷念在校園的學習與生活。

本校之學術與全球合作交流素有極佳之口碑，目前全校有來自全球76個國家或地區約1800位學生與本地學生在這自由學風校園追求學術理想，進行交流，建立友誼，相互交融。成大竭誠歡迎大陸學生來成大與台灣及世界各地青年學子一起追求學術自由與理想。」

據了解，陸聯招總幹事張鴻德表示，該訊息是中國的海峽兩岸招生服務中心透過電郵轉告，中國國台辦接到中生及家長反映，要求大學改進，甚至要求陸聯招縮減該大學的中生名額；但信中未說明輔大或成大哪位教授、在課堂講了什麼內容？

陸聯招表示，陸聯招業務人員當時直接將電郵轉給輔大、成大，隻字未改，用意是提醒，不料輔大亦直接轉給各學院，引發教授誤解與不滿，未來處理程序將檢討改善。

至於中方威脅要減兩校的中生名額，張鴻德強調，兩岸學生攻讀學位名額，是透過協商機制產生，僅討論每年招生總數，至於各校的中生名額，則由我國教育部分配，不會發生中國干預問題。

至於中生是否可能遭遇出國管制，張鴻德說長年觀察來台中生的註冊率，都在九成多以上，可見考上台灣學校的中生未明顯有受管制不能來台的情況。