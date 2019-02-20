陳明通赴新竹會林智堅　再提和平協議　要國民黨「別傻了」

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者蔡浩祥／台北報導

陸委會主委陳明通今前往新竹市拜會市長林智堅，除就兩岸關係交換意見，陳也再批國民黨主席吳敦義在「和平協議」上的表態，呼籲在野黨及個別人士「別傻了，北京不是吃素的！」

陳明通拜會時重申，「習五條」提出，顯示中共已具體化統一進程、沒有回頭路，近來國內也陸續有人呼應，在野黨更提出與陸方洽簽「和平協議」，而蔡總統提出「三道防護網」就是要維護國家主權及台灣整體利益。

談及北京對台立場，陳明通指出，北京當局多次提及：統一才有和平、更不放棄對臺用武，因此和平協議等同統一協議! 我政府追求和平，但絕不與堅持武統及「一國兩制」的政權談投降式的政治協議。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

他表示，政府將建立完善的民主防衛機制及安全閥，以「國會雙審議、人民雙公投」高標準、高門檻的民意監督，確保國家主權不會因個人或政黨意志受到傷害。

不過，就兩岸經貿交流部分，陳明通認為，兩岸關係是一個嚴肅的戰略課題，主權議題是「零和賽局」，但經貿關係是「非零和賽局」，有機會創造雙贏局面，但兩者必須求取平衡。

▲陸委會主委陳明通今前往新竹市拜會市長林智堅。（圖／陸委會提供）

他強調，只要不涉政治前提，秉持對等尊嚴，符合市場經濟運作與相關法規，政府絕對支持地方政府與對岸進行經貿交流，但也提醒各界不能在未取得政府授權及許可下，與對岸簽署涉及公權力事項或政治性議題的協議。



林智堅表示，市府與中央立場一致，兩岸應穩健、務實發展，支持對等尊嚴、無涉前提的兩岸城市交流，也樂見大陸朋友來台相互認識；新竹市一定會與中央戰略協同，共同守護主權。