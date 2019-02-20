「1/2條款」限制議員更上層樓　國民黨立委初選提名確定不採納

▲國民黨中央發言人歐陽龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

有鑑於多位剛當選的議員想更上層樓挑戰立委，國民黨中常委李昭平日前在中常會提案要求針對明年立委選舉訂定「二分之一條款」，限制黨籍公職若任期未滿二分之一，不得登記爭取提名。國民黨中常會20日聽取智庫報告及討論後，決定不予考慮，以保留的各選區立委提名的彈性。

國民黨中常會聽取智庫針對李昭平提案要求明年大選訂定「二分之一條款」，以及現任黨籍區域立委選區優先辦理提名作業的分析結果，智庫認為若採行「二分之一條款」，可能難以產生最具實力的人選，經會中討論後李昭平同意撤案。

歐陽龍進一步說，73席的區域立委選舉都是要經過黨內一定的研議與沙盤推演，而且各區域的民情、狀況都不相同，應該保留彈性，不能規定得太死，因此李昭平也同意撤案。

歐陽龍也說，國民黨17席現任區域立委選區會在4、5月間完成初選，至於其他56個立委選區，則會在5、6月後陸續進行初選。

此外，中常委曾文培下午在國民黨中常會提案主張，「2020總統與立委選舉，若有符合資格之本黨黨員登記參選，即應依本黨提名辦法產生候選人，排除由非國民黨人士代表本黨參選，除非該選區並無本黨同志參選，才得與友黨或是無黨人士協調共推人選」。國民黨文傳會代理主委程美華會後轉述指出，黨主席吳敦義裁示，此案交由組發會和相關單位研議。