▲噁男自以為幽默的話，讓女網友爆氣怒罵。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／綜合報導

陌生人打電話來就足夠詭異，如果是陌生電話打來還自稱是妳男朋友呢？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己突然接到陌生來電，本來以為是客人要預訂東西，但對方竟然回她「我是妳的未來男友」還問她「難道妳都忘記了嗎？」自以為幽默的行徑也讓女網友氣得大罵「神X病！」。

原PO表示，每天清晨都要工作，結果有天一個不認識的打電話來，一開始她還以為是客人要預訂東西，因此禮貌的回傳訊息問對方是哪位，結果對方竟然自稱「我是妳未來的男朋友」還反問原PO「妳忘了嗎？」誇張行徑讓她的理智線當場斷裂，氣得大罵「X你的、神X病」。

也有網友分享類似的經歷，不僅有人收到陌生人的裸露照，甚至還有人一開頭就親密喊對方老婆，更可怕的是，還有陌生人傳訊詢問個資，結果對方不回，竟然就直接回嗆「不說嗎？我找人幫我問」對此，許多網友紛紛留言表示，「妳應該回他未來喪偶」、「自以為幽默的白癡 直接封鎖」。

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