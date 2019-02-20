水稻益生菌強化系統　種出最優發芽米種

▲屏東科技大學土木工程系王裕民教授領導的國際灌溉研究中心開發出發芽玄米。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東科技大學土木工程系王裕民教授領導的國際灌溉研究中心，在農委會等相關單位協助下，研發優良的益生菌應用於水稻灌溉，開發出能夠達到節水15%產值，又能提升30%的益生菌實粒米，並與高雄農改場合作利用高雄147品種，結合研究成果開發出發芽玄米，發現其營養素比白米高。

尤其糙米中的酵素完全活化後含有豐富的γ-胺基丁酸為白米的11倍，另含磷酸六肌醇、蛋白質及食物纖維等，是現代人關注食療養生的最佳選擇。並與達邦蛋白股份有限公司合作，依該基礎將SPRI益生菌量產化，提升稻業多邊產值



▲▼屏東科技大學土木工程系王裕民教授領導的國際灌溉研究中心結合高雄農改場「水稻香米品種-高雄147號」開發出發芽玄米。

屏科大校長戴昌賢說，研究團隊直接將研究的數據成果應用在田間，更證明利用水稻益生菌強化系統種植的香米品質優良，經團隊的食品研發技術，製成營養價值高的發芽米，讓這項商品可以好吃又營養。同時透過與廠商的產學交流，建立從生產到加工完整的生產鏈，未來也能進一步擴大到地方的區域連結，活絡地方創生。



▲發芽玄米。

王裕民教授說，利用水稻益生菌強化系統降低肥料與農藥的使用，以天然的益生菌來改善土質，不只降低用水量同時又能提高產值，屏科大依該項技術開始向外延伸服務農民，目前已在台南後壁區、台東關山鄉、屏東新埤鄉等地實地田間應用，希望未來可以推廣到全台灣，不只友善土地，又能品嘗美味好的香米。



水稻益生菌強化系統可穩定土壤營養與稻田微氣候循環友善土地。屏科大團隊以「智慧灌溉技術跨領域研究」在稻種的選擇上，以高雄區農業改良場育成的「水稻香米品種-高雄147號在該技術的栽種下，用水、施肥量減少，穀粒的良率高、品質又佳。

過去台灣以農養工，現應發展以工輔農的時代趨勢，讓農工共業進入智慧化栽培的時代。該校「智慧灌溉技術跨領域研究」以SRI與益生菌系統的創新體系為本，讓農田變教室，使水稻生產邁向智能化，讓大地呼吸，農田重獲生息，更讓農民豐收的微笑隨著米香綿延千里。