全台BMI指數最高是這3縣市　愛吃外食、不愛運動糖尿病高達26.8%

▲沈志陽研究團隊指出，有持續運動習慣的民眾，可降低27%罹患代謝症候群風險。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

世界衛生組織（WHO）已警告全球肥胖人口已占40%，中研院生醫所教授沈志陽指出，透過台灣人體生物資料庫的資料分析，發現台灣約有50%的民眾BMI是過重的，而BMI過重的狀況卻是代謝症候群的重要危險因子，更進一步發現，

中、彰、投民眾吃外食的比例為全台灣最高，運動比率卻是全台灣最低的，特別要提醒中、彰、投民眾注意個人健康。

台灣三高問題愈來愈嚴重，為了解影響因素，沈志陽研究團隊根據資料庫資料分析指出，有持續運動習慣的民眾，可降低27%罹患代謝症候群風險；減少吃外食的情況，也可降低24%罹患代謝症候群風險。但也發現，中彰投地區的第二型糖尿病盛行率為26.8%，居全台之冠，其次為桃竹苗的22%，北北基19%排名第三。

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▲沈志陽建議民眾，利用中午時間，每周至少三次、每次短短的30分鐘運動，持續進二個月，發現民眾BMI可下降1.06%。（圖／ETtoday資料照）

沈志陽研究團隊另外也發現，一般大家普遍認為自己煮食較健康，但從資料庫資料分析發現，台灣女性自己煮食的情況下，其BMI過重的風險是增加的，進一步分析其煮食習慣和飲食習慣下發現，BMI過重的人較常使用炸、煎、炒的方式烹調、吃肉類的頻率較高、吃蔬菜的頻率較低和使用調味料比例較高，建議即使自行煮食還是要注意煮食習慣和方法。

沈志陽指出，由於現今社會工作型態的轉變，大家偏向以坐辦公室為主的工作居多，不易養成運動習慣，我們發現有一種名叫TABATA的間歇運動，利用其簡單、有效、快速且不受場地限制的特點，來召集大家做運動。他建議民眾，利用中午的時間找一個空曠的地區，每周至少三次、每次短短的30分鐘運動，持續進行至少二個月後，發現所有參與者BMI平均下降1.06%，而由於在一個空曠且低空氣汙染空間上運動，所有參與者氣管發炎的指數平均下降12.13%，因此鼓勵大家縱使在辦公室中忙碌且無健身房空間的情形下，仍可透過簡單的TABATA間歇運動，很容易幫自己養成固定運動的好習慣。

