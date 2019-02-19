專家曝存不到錢一大關鍵　勸年輕人先刪掉外送App

▲透過美食外送平台叫餐很方便，但每次點餐再加運費，長期這樣吃下來，荷包不僅變瘦，若細算個人財務可能還會發現大部分錢都花在食物上。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

隨著美食外送平台UberEats、Foodpanda等出現，肚子餓不想下廚或懶得外出，在手機上滑一滑就能快速訂餐，接著只要等著餐點送上門就好，間接形成一股懶人商機，但也因為吃美食這件事變得更方便容易，叫外送頻率變高，支出相對增多，專家建議年輕人想減少開銷的話，最好先刪掉外食或外送App。

對於經常叫美食外送的人，若仔細查看每個月支出費用，或許就會發現太多錢都被「吃」掉了。一名28歲的多倫多美食家Leslie Hacker接受《加拿大廣播公司》（CBC）採訪時，她以自己為例提到，每月花費約1,000美元、每天約35美元在外食上，像是購買貝果、咖啡或使用外送App，其中，雖然外送APP運費5～7.50美元不等，還要另外給司機小費，但她單身難下廚，因此每週至少會使用幾次外送App解決三餐。

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32歲的貨幣專家Jessica Moorhouse也注意到這樣的情形，她發現和她同世代的人，花在食物上的錢比父母還多，原因與生活方式不同有關，很多人幾乎有全職工作或是有副業，即使週末也在忙，根本沒時間做飯，尤其在她的高薪年輕客戶中，很多人每月外食費用高達500～1,000美元，而他們也知道用餐上花了太多錢，希望能把錢用在應急基金、償還債務或旅行。

Moorhouse建議可試著將食物的花費，調整在總收入的10～20%。另一位32歲Richard Banyard則直言，若真的想省錢，就把外送應用程式刪除掉，自己下廚可以減少許多費用，以他來講，自己做飯的話，每週只花約20～30美元，每月加起來落在80～120美元。