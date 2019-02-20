黃乃輝辣妻遭淫僧性騷控辦案官僚　移民署：掌握行蹤偵辦中

▲黃乃輝與許淑華(左)、韓冰(合照)。（圖／翻攝自Facebook／黃乃輝）

記者張君豪／台北報導

柬埔寨僧侶釋精良遭媒體爆性侵多名外籍配偶，如今傳出曾獲十大傑出青年、與高雄市長韓國瑜有20年以上交情的腦性麻痺患者黃乃輝，也是受害者之一。根據《周刊王》報導，移民署派人跑到被害人家，對著不知情的先生說：「聽說您妻子遭性侵？」黃乃輝痛批荒唐！對此移民署20日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問澄清強調絕無此事。

目前擔任行政院「總統教育獎委員會」委員的黃乃輝，因罹患先天腦性麻痺，為了分擔阿嬤經濟重擔，從小就賣彩券自力更生，並努力學業，最後還當選十大傑出青年。

現年55歲的黃乃輝，在36歲那年透過仲介娶了一位柬埔寨藉、小自己20歲的妻子，在當時獲得各界滿滿祝福，但卻婚姻進入第20年的時候，不幸碰到上了釋精良。黃妻爆料：釋精良趁沒人時衝進廚房，先是摸她大腿，她又閃又躲、還強調已婚，但釋精良不放棄的說「我不會告訴別人，我們把秘密帶進棺材就好」。

黃妻事後跟黃乃輝講述此事後，黃乃輝本來不相信，但透過多位同鄉女性陳述類似遭遇，後才驚覺事態嚴重。《周刊王》報導黃乃輝曾要求移民署介入調查，但官員卻說「未接獲被害人報案，無法追查」，讓黃乃輝痛批實在官僚。

移民署20日表示：2月14日移民署新北專勤隊曾打3次公務電話給黃乃輝，希望能進行拜訪瞭解案情，但卻遭黃拒絕。移民署對本案將當重視：18日移民署高層包含國際執法事務組、北區事務大隊、秘書室一級主管先致電黃乃輝，經對方同意後，高層到新北市黃委員家中拜訪瞭解案情，同時也協請警方偵辦，目前本案由新北市警察局婦幼隊報請檢察官指揮偵辦中。

移民署強調，由於拜會全程在黃乃輝社區一樓大廳進行，加上署方出席都是一級主管，移民署絕無詢問他：「聽說您妻子遭性侵？」如此魯莽脫序行為。但移民署說：由於本案涉及性騷擾等被害人隱私，署方無法針對案行說明。

對於柬埔寨籍僧人釋精良涉嫌猥褻性侵外籍配偶、該國新住民行為，移民署外勤幹員已主動掌握這名淫僧行蹤，但因釋精良率續來台多次，以藉由弘法為由取得宗教類的永久居留證，移民署將日後司法調查結果出爐，淫僧遭裁定一年以上有期徒刑，就會取消他的永久居留證、限制他出境或驅逐出國。