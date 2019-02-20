韓國瑜剛度假完就「累到取消行程」　王丹暗酸：辭了吧

▲韓國瑜到彌陀漁會搏感情 。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

大陸民運人士王丹20日在臉書PO文暗酸韓國瑜，才剛從峇里島度假回來，就說太勞累而取消市政行程，「看來身體真的不是很好」，如果覺得當市長會影響到健康，那麼「真正的韓粉應當心疼他的方式，就是勸勸他：辭了吧。」

▲王丹PO文勸韓國瑜辭掉市長身份。（圖／翻攝自Facebook／王丹）



韓國瑜19日下午突然宣布取消全部公事，包括市政會議、發紅包等等4項行程都沒出席。對此，新聞局長王淺秋表示，可能「市長最近行程太滿，真的累壞了！」加上選後至今身體狀況一直不太穩定，還感冒到「失聲」，逼不得已才請假休息。

許多韓粉聽到消息都相當心疼，但也有不少人覺得韓國瑜未免太脆弱。王丹指出，韓國瑜帶全家出國放鬆了好幾天，回國才上工沒多久就累到要取消行程，「既耽誤市政也影響自己健康」，若實在負荷不了乾脆「辭了吧！」

民進黨立委王定宇也PO文諷刺韓國瑜，「上任才二個月…過年，民選首長多在崗位上忙，他帶老婆出國度假！」提出的多項政見也都沒兌現，甚至還被自己的團隊打臉，現在卻因為「累了」直接取消所有行程去休息，還要新聞處處長幫他說明，「有沒有見過這麼嬌貴的好命市長啊？」

▲王定宇在臉書PO出多項韓國瑜打臉事蹟。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）



據了解，韓國瑜17日晚間在酒吧開直播後，緊接著18日夜宿彌陀漁港，19日清晨5點半又立刻去拜訪漁市場，緊湊行程加上睡眠不足讓他體力吃不消，才會臨時取消19日的公開行程，改由副市長李四川、民政局長曹桓榮，以及女兒韓冰出面發放紅包。