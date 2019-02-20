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民進黨狂打韓國瑜？管碧玲整理「攻防大事紀」　怒轟：造神！顛倒是非

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▲▼韓國瑜輔選陳炳甫。（圖／記者黃克翔攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

國民黨團20日召開記者會，痛批綠營政府滅韓流不遺餘力，引來民進黨立委管碧玲反批「打人喊救人」，並整理兩方攻防大事紀，稱高雄市長韓國瑜這段時間一連4波的攻擊，民進黨只不過被動防衛，就被藍營開記者會修理。

韓國瑜17日晚間在酒吧開直播，批評總統蔡英文的兩岸政策，還稱全台灣人都欠高雄。對此，總統府發言人黃重諺在臉書發文酸韓國瑜，「喝醉的土包子」，直播喝酒胡言亂語。國民黨團今則召開記者會，砲轟蔡政府空心包子，總召江啟臣更嗆這種歧視言論，顯示的是高人一等的傲慢心態，而這正是蔡政府九合一慘敗的最大原因，更證明選後嘴上說的接地氣，都是假的。

「我很不服氣，這明明是顛倒是非，打人的喊救人」，管碧玲說，韓國瑜先是強打九二共識、攻擊總統、攻擊民進黨，總共四波，第一波是在1/3、1/8、1/21、1/22、1/23，共出手五次，聚焦兩岸，尤其強推九二共識，而蔡英文只在1/5臉書回應；第二波是2/6、2/13論述與攻擊再逼九二共識，蔡總統與發言人2/13、2/14回應兩日；第三波是韓國瑜2/17說台灣打混20年，2/18交通部長林佳龍回應；第四波為2/17韓國瑜攻擊前瞻預算，3/18府院強勢回應，這次民進黨展現忍無可忍的姿態，就被修理。

管碧玲感慨，民進黨不能像個小媳婦，被欺負忍氣吞聲，但是只不過被動防衛，國民黨就這麼不理智，用造神的姿態，顛倒是非，打人喊救人，「這樣對韓國瑜市長好嗎？對國民黨好嗎？」

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關鍵字：蔡英文,韓國瑜,總統府

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