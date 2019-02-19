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東森購物推氣墊式慕斯護髮染　在家DIY快速染可以重複用

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東森購物強打美樂髮護髮染（圖／業者提供）

▲東森電視購物CH46將於今（2/19）14:30開賣「美樂髮極致頂級竹炭慕斯護髮染」。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

根據調查2017年台灣染髮劑商機高達16.6億元，成為各大廠牌爭搶的市場。東森購物2017～2018年染髮產品的全通路累積營收突破1億，呈倍數成長，並有逐年攀升趨勢，因此2019年開春即推出美樂髮極致頂級竹炭慕斯護髮染，將於今（2/19）14:30於電視購物台CH46開賣。

進一步觀察染髮消費族群輪廓，東森購物指出，年齡層以50～59歲占41%最大宗，其次為60～69歲25%、40～49歲18%、70歲以上10%以及30～39歲的4%，而從整體來看，女性的染髮需求比例高達8成5，男性僅1成5。

東森購物表示，目前站上銷售染髮劑品牌多元，包括日本黑誕彩、美髮時空、夢17、美吾髮、566、VH、LG等，系列品項多達1,500種以上，不過消費族群對DIY染髮劑越來越講究快速和方便，因此能夠更順手完成染髮流程的商品特別受青睞。

瞄準染髮市場商機，東森購物推出「美樂髮極致頂級竹炭慕斯護髮染」，其首創氣墊式慕斯調和染髮瓶，是全台唯一專業調和瓶一壓即染，可瞬間擠出厚實綿密上萬顆的微米泡泡，迅速均勻上色，除了無刺激、無刺鼻臭味，也不用另外調配，且可重複使用方便補染，並添加7大護髮成分，上色兼具護髮。

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關鍵字：電商,網購,東森購物,染髮

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